Така кількість втрат, ймовірно, спонукатиме російське командування до перегляду своїх дій. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що раніше це вже відбувалося.

Читайте детальніше Один згорів під Авдіївкою, а інший – втонув у морі: що відомо про російські Су-35

Чутливий удар по російських можливостях

За останній тиждень українські захисники збили вже 7 російських літаків. Знищення такої кількості літаків завдає росіянам не лише матеріальної шкоди.

Зазвичай працює тактика засад комплексів дальнього радіуса дії, ймовірно, батареї ЗРК Patriot. А ось які висновки вони роблять – невідомо. Минуле показує, що суттєві втрати авіації, тим паче у глибині фронту, впливають на тактику росіян,

– зауважив Давид Шарп.

Тобто росіянам доведеться відмовитися від закидування керованих авіаційних бомб на певній ділянці фронту. Або ж їм доведеться це робити з більшої дистанції та меншими ризиками. Але, очевидно, що менші ризики передбачають й нижчу ефективність застосування КАБів.

"Загалом втрата кожного літака – це дуже чутливий удар, особливо, якщо разом з екіпажем. Пілоти – це взагалі "поштучні екземпляри", їх не набереш в межах мобілізації. Їх вчать роки, вони дуже цінні кадри. А самі літаки можуть вартувати 50 мільйонів доларів, але їх більше ніж лічених одиниць в рік не виробиш", – наголосив військовий оглядач.

Якщо українська ППО, а в перспективі й F-16, становитимуть таку ж загрозу для російської авіації на лінії фронту, набагато легше стане Сухопутним військам. Це може допомогти українським військовим просуватися.

Знищення російської авіації: останні новини