Така кількість втрат, ймовірно, спонукатиме російське командування до перегляду своїх дій. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що раніше це вже відбувалося.
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Чутливий удар по російських можливостях
За останній тиждень українські захисники збили вже 7 російських літаків. Знищення такої кількості літаків завдає росіянам не лише матеріальної шкоди.
Зазвичай працює тактика засад комплексів дальнього радіуса дії, ймовірно, батареї ЗРК Patriot. А ось які висновки вони роблять – невідомо. Минуле показує, що суттєві втрати авіації, тим паче у глибині фронту, впливають на тактику росіян,
– зауважив Давид Шарп.
Тобто росіянам доведеться відмовитися від закидування керованих авіаційних бомб на певній ділянці фронту. Або ж їм доведеться це робити з більшої дистанції та меншими ризиками. Але, очевидно, що менші ризики передбачають й нижчу ефективність застосування КАБів.
"Загалом втрата кожного літака – це дуже чутливий удар, особливо, якщо разом з екіпажем. Пілоти – це взагалі "поштучні екземпляри", їх не набереш в межах мобілізації. Їх вчать роки, вони дуже цінні кадри. А самі літаки можуть вартувати 50 мільйонів доларів, але їх більше ніж лічених одиниць в рік не виробиш", – наголосив військовий оглядач.
Якщо українська ППО, а в перспективі й F-16, становитимуть таку ж загрозу для російської авіації на лінії фронту, набагато легше стане Сухопутним військам. Це може допомогти українським військовим просуватися.
Знищення російської авіації: останні новини
- За останні кілька днів втрати російської авіації б'ють усі рекорди. 17 лютого Повітряні сили повідомили про збиття одразу трьох літаків на Сході України – 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 1 винищувач Су-35. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що уразити літаки вдалося під час їхнього обстрілу КАБами.
- Вже наступного дня 18 лютого воїни повітряного командування "Схід" приземлили ще один Су-34. Та ж ситуація з ще двома Су-34 та Су-35 трапилася 19 лютого.
- Вже за доброю традицією останніх днів, втрат російська авіація зазнала також вранці 21 лютого. Ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Під ударом також був Су-35, однак його пілот здійснив маневр, тому йому пощастило не потрапити у зведення Повітряних сил.