Такое количество потерь, вероятно, побудит российское командование к пересмотру своих действий. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, что раньше это уже происходило.

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Чувствительный удар по российским возможностям

За последнюю неделю украинские защитники сбили уже 7 российских самолетов. Уничтожение такого количества самолетов наносит россиянам не только материальный ущерб.

Обычно работает тактика засад комплексов дальнего радиуса действия, вероятно, батареи ЗРК Patriot. А вот какие выводы они делают – неизвестно. Прошлое показывает, что существенные потери авиации, тем более в глубине фронта, влияют на тактику россиян,

– отметил Давид Шарп.

То есть россиянам придется отказаться от заброски управляемых авиационных бомб на определенном участке фронта. Или же им придется это делать с большей дистанции и меньшими рисками. Но, очевидно, что меньшие риски предполагают и более низкую эффективность применения КАБов.

"В целом потеря каждого самолета – это очень чувствительный удар, особенно, если вместе с экипажем. Пилоты – это вообще "поштучные экземпляры", их не наберешь в пределах мобилизации. Их учат годы, они очень ценные кадры. А сами самолеты могут стоить 50 миллионов долларов, но их больше чем считанных единиц в год не произведешь", – отметил военный обозреватель.

Если украинская ПВО, а в перспективе и F-16, будут представлять такую же угрозу для российской авиации на линии фронта, гораздо легче станет Сухопутным войскам. Это может помочь украинским военным продвигаться.

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