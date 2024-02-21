Такое количество потерь, вероятно, побудит российское командование к пересмотру своих действий. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, что раньше это уже происходило.
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Чувствительный удар по российским возможностям
За последнюю неделю украинские защитники сбили уже 7 российских самолетов. Уничтожение такого количества самолетов наносит россиянам не только материальный ущерб.
Обычно работает тактика засад комплексов дальнего радиуса действия, вероятно, батареи ЗРК Patriot. А вот какие выводы они делают – неизвестно. Прошлое показывает, что существенные потери авиации, тем более в глубине фронта, влияют на тактику россиян,
– отметил Давид Шарп.
То есть россиянам придется отказаться от заброски управляемых авиационных бомб на определенном участке фронта. Или же им придется это делать с большей дистанции и меньшими рисками. Но, очевидно, что меньшие риски предполагают и более низкую эффективность применения КАБов.
"В целом потеря каждого самолета – это очень чувствительный удар, особенно, если вместе с экипажем. Пилоты – это вообще "поштучные экземпляры", их не наберешь в пределах мобилизации. Их учат годы, они очень ценные кадры. А сами самолеты могут стоить 50 миллионов долларов, но их больше чем считанных единиц в год не произведешь", – отметил военный обозреватель.
Если украинская ПВО, а в перспективе и F-16, будут представлять такую же угрозу для российской авиации на линии фронта, гораздо легче станет Сухопутным войскам. Это может помочь украинским военным продвигаться.
Уничтожение российской авиации: последние новости
- За последние несколько дней потери российской авиации бьют все рекорды. 17 февраля Воздушные силы сообщили о сбитии сразу трех самолетов на Востоке Украины – 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 1 истребитель Су-35. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что поразить самолеты удалось во время их обстрела КАБами.
- Уже на следующий день 18 февраля воины воздушного командования "Восток" приземлили еще один Су-34. Та же ситуация с еще двумя Су-34 и Су-35 произошла 19 февраля.
- Уже по доброй традиции последних дней, потери российская авиация понесла также утром 21 февраля. Еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. Под ударом также был Су-35, однако его пилот совершил манёвр, поэтому ему повезло не попасть в сводку Воздушных сил.