Зустріч Трампа з Путіним, США на межі війни та нова загроза ПАРЄ: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – потенційні конфлікти США з Росією та Китаєм, повернення Росії в ПАРЄ та про що говорили Трамп з Путіним.

1. США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek







Центр нової американської безпеки (Center for New American Security) оприлюднив нову доповідь про потенційні конфлікти США з Росією та Китаєм. Цей документ неабияк налякав владу і громадськість.



Більше новин США читайте тут.

2. Йдемо на дно: як руйнується система захисту України







Попри зовнішню агресію, яка постійно дестабілізує нашу економіку, політичні вектори розвитку та безпосередньо безпекову ситуацію, в Україні надактивно руйнують механізми нацбезпеки зсередини.



Більше матеріалів про СБУ.

3. Рада Європи схилилась перед Росією, – Neu Zürcher Zeitung







П'ять років тому Росія втратила своє право голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через анексію Криму. Тепер це рішення було скасоване з чудово помітною покірністю.



Більше матеріалів про ПАРЄ тут.

4. Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге







В ходе саммита G20 в японском городе Осака, состоялась встреча и разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.



Все об саммите G20.

5. Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"







Быть в Крыму из Луганска странно. Ты, будто бы младший и сводный брат старшему брату-богачу.



​Все об аннексии Крыма.

Тест на витривалість: Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України