Зустріч Трампа з Путіним, США на межі війни та нова загроза ПАРЄ: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – потенційні конфлікти США з Росією та Китаєм, повернення Росії в ПАРЄ та про що говорили Трамп з Путіним.
1. США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
Центр нової американської безпеки (Center for New American Security) оприлюднив нову доповідь про потенційні конфлікти США з Росією та Китаєм. Цей документ неабияк налякав владу і громадськість.
Більше новин США читайте тут.
2. Йдемо на дно: як руйнується система захисту України
Попри зовнішню агресію, яка постійно дестабілізує нашу економіку, політичні вектори розвитку та безпосередньо безпекову ситуацію, в Україні надактивно руйнують механізми нацбезпеки зсередини.
Більше матеріалів про СБУ.
3. Рада Європи схилилась перед Росією, – Neu Zürcher Zeitung
П'ять років тому Росія втратила своє право голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через анексію Криму. Тепер це рішення було скасоване з чудово помітною покірністю.
Більше матеріалів про ПАРЄ тут.
4. Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге
В ходе саммита G20 в японском городе Осака, состоялась встреча и разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Все об саммите G20.
5. Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"
Быть в Крыму из Луганска странно. Ты, будто бы младший и сводный брат старшему брату-богачу.
Все об аннексии Крыма.
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