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      Зустріч Трампа з Путіним, США на межі війни та нова загроза ПАРЄ: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – потенційні конфлікти США з Росією та Китаєм, повернення Росії в ПАРЄ та про що говорили Трамп з Путіним.

      1. США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek



      Центр нової американської безпеки (Center for New American Security) оприлюднив нову доповідь про потенційні конфлікти США з Росією та Китаєм. Цей документ неабияк налякав владу і громадськість.

      Більше новин США читайте тут.

      2. Йдемо на дно: як руйнується система захисту України



      Попри зовнішню агресію, яка постійно дестабілізує нашу економіку, політичні вектори розвитку та безпосередньо безпекову ситуацію, в Україні надактивно руйнують механізми нацбезпеки зсередини.

      Більше матеріалів про СБУ.

      3. Рада Європи схилилась перед Росією, – Neu Zürcher Zeitung



      П'ять років тому Росія втратила своє право голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через анексію Криму. Тепер це рішення було скасоване з чудово помітною покірністю.

      Більше матеріалів про ПАРЄ тут.

      4. Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге



      В ходе саммита G20 в японском городе Осака, состоялась встреча и разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

      Все об саммите G20.

      5. Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"



      Быть в Крыму из Луганска странно. Ты, будто бы младший и сводный брат старшему брату-богачу.

      ​Все об аннексии Крыма.

      Тест на витривалість: Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Новини політики ПАРЄ Анексія Криму Новини США Публікації Китай Новини Луганська СБУ
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