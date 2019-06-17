Зеленський прибув у Париж з офіційним візитом: фото
Президент України Володимир Зеленський приїхав у Париж з одноденним офіційним візитом.
Завтра, 18 червня, Зеленський відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
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Крім цього, український президент, ймовірно, відвідає Сенат Франції.
Володимир Зеленський вже відвідав Station F – найбільший у світі кампус стартапів, відкритий французьким президентом Еммануелем Макроном у 2017 році.
Приблизно о 15:30 за місцевим часом Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. О 16:30 глави держав проведуть спільну прес-конференцію.
Що відомо про першу зустріч Зеленського і Макрона?Напередодні другого туру президентських виборів Петро Порошенко та Володимир Зеленський по черзі зустрілися з лідером Франції Еммануелем Макроном. Чинний український президент також мав перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Одночасна поїздка до Франції тоді викликала чималий резонанс в українському суспільстві, бурхливо відреагували і світові ЗМІ.
Сам Зеленський назвав атмосферу розмови з Макроном "теплою", а зустріч – "класною і консервативною". Він зауважив, що французький президент – "лідер об'єднаної Європи". Під час зустрічі вони обговорювали важливіші питання для українського суспільства, серед яких і шляхи припинення війни на Донбасі.
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