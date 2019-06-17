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      Зеленський прибув у Париж з офіційним візитом: фото

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      Зустріч Зеленського та Макрона – підсумки, фото, відео зустрічі
      Зеленський з дружиною прибули до Парижу / Соцмережі

      Президент України Володимир Зеленський приїхав у Париж з одноденним офіційним візитом.

      Завтра, 18 червня, Зеленський відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

      Читайте також: Зеленський вперше зустрівся з главою ОБСЄ: про що говорили

      Крім цього, український президент, ймовірно, відвідає Сенат Франції.

      Володимир Зеленський вже відвідав Station F – найбільший у світі кампус стартапів, відкритий французьким президентом Еммануелем Макроном у 2017 році.

      Приблизно о 15:30 за місцевим часом Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. О 16:30 глави держав проведуть спільну прес-конференцію.

      Що відомо про першу зустріч Зеленського і Макрона?Напередодні другого туру президентських виборів Петро Порошенко та Володимир Зеленський по черзі зустрілися з лідером Франції Еммануелем Макроном. Чинний український президент також мав перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Одночасна поїздка до Франції тоді викликала чималий резонанс в українському суспільстві, бурхливо відреагували і світові ЗМІ.

      Сам Зеленський назвав атмосферу розмови з Макроном "теплою", а зустріч – "класною і консервативною". Він зауважив, що французький президент "лідер об'єднаної Європи". Під час зустрічі вони обговорювали важливіші питання для українського суспільства, серед яких і шляхи припинення війни на Донбасі.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Еммануель Макрон Новини Франції Президент України
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