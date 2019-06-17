Зеленський прибув у Париж з офіційним візитом: фото

Президент України Володимир Зеленський приїхав у Париж з одноденним офіційним візитом.

Завтра, 18 червня, Зеленський відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Читайте також: Зеленський вперше зустрівся з главою ОБСЄ: про що говорили

Крім цього, український президент, ймовірно, відвідає Сенат Франції.

Володимир Зеленський вже відвідав Station F – найбільший у світі кампус стартапів, відкритий французьким президентом Еммануелем Макроном у 2017 році.

Thrilled to welcome Ukrainian President @ZelenskyyUa at STATION F today! pic.twitter.com/bz6Ll3cNKt — STATION F (@joinstationf) 17 juin 2019

Приблизно о 15:30 за місцевим часом Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. О 16:30 глави держав проведуть спільну прес-конференцію.

Що відомо про першу зустріч Зеленського і Макрона?Напередодні другого туру президентських виборів Петро Порошенко та Володимир Зеленський по черзі зустрілися з лідером Франції Еммануелем Макроном. Чинний український президент також мав перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Одночасна поїздка до Франції тоді викликала чималий резонанс в українському суспільстві, бурхливо відреагували і світові ЗМІ.



Сам Зеленський назвав атмосферу розмови з Макроном "теплою", а зустріч – "класною і консервативною". Він зауважив, що французький президент – "лідер об'єднаної Європи". Під час зустрічі вони обговорювали важливіші питання для українського суспільства, серед яких і шляхи припинення війни на Донбасі.

Новина постійно доповнюється...