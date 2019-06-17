Що чекає на мінський і нормандський формати після зустрічі Зеленського з Макроном

Франція підтримуватиме Україну у всіх її намірах щодо розв'язання конфлікту на Донбасі та у її діалозі з Росією. Крім того, Париж є готовим провести засідання у нормандському форматі.

Як зауважив французький президент Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, перед тим, як провести засідання у нормандському форматі, Франція має побачити, що сторони конфлікту виконують свої зобов’язання. Мовиться про жести та кроки, які це підтверджують.

Війна на Донбасі: Зеленський окреслив свою позицію щодо взаємин з бойовиками

Обіцянки повинні виконувати обидві сторони. Ми вже почали визначати перші передумови, які можуть задати динаміку цьому процесу – це звільнення військовополонених і припинення вогню. Спочатку ми хочемо подивитися, які будуть жести з обох боків, щоб поновити функціонування мінського формату. Для того, щоб зустрічалися керівники держав і для того, щоб було, що обговорювати, мають бути певні підстави, щоб ми упевнилися, що виконуються обіцянки,

– зазначив він.

За його словами, Франція вже попередньо обговорювала з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і з президентом РФ Володимиром Путіним, які це можуть бути жести й елементи, "що йдуть у продовження мінського процесу для того, щоб знову поновити функціонування нормандського формату".

Водночас Зеленський підкреслив, що мінські домовленості та звільнення українських бранців ідуть паралельно. Відтак, Україна паралельно продовжуватиме "Мінськ", а потім уже повернеться до нормандського формату.

"Ми дійшли згоди щодо важливості оновлення співпраці у рамках "нормандського формату". Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", – додав президент України.

Також під час зустрічі Київ і Париж домовилися розвивати інфраструктуру в багатьох українських регіонах, але відновлення інфраструктури на Донбасі – пріоритет співробітництва країн.

"Зокрема, ми повинні робити гуманітарну місію та побудувати міст у Станиці Луганській. Ці кроки, я думаю, є дуже нескладними, дуже терміновими, і ми можемо їх зробити найближчим часом. І тоді ми повертаємося до "нормандського формату" і до вирішення цього серйозного конфлікту", – констатував Зеленський.

На переконання голови громадської ініціативи "Спільна справа" Дмитра Снєгирьова, потреба у мінському та нормандському форматах відпаде автоматично, коли Росія повернеться в ПАРЄ.

Путін займе більш категоричну позицію щодо Донбасу. Вимагатиме федералізації. Повернення в ПАРЄ стане для Путіна рубіконом, і він знову буде рукопотисним,

– вважає експерт.

Що каже президент України щодо цього? Зеленський: Для повернення Росії до ПАРЄ немає підстав

На його переконання, Росія встановила червоні лінії, зокрема, що президент Зеленський повинен говорити безпосередньо з бойовиками та відповідно визнавати їх сторонами конфлікту. Також у Росії не бачать сенсу в роботі "нормандського формату", оскільки Україна нібито не виконує на себе взятих зобов’язань.

Що таке "нормандський формат"? Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Почалися вони 6 червня 2014 року, а отримали таку назву, тому що перша зустріч очільників цих вищезазначених держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

Що таке мінські угоди? Цей документ узгодили на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Згодом його підписала контактна група, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік. Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.



Крім того, він передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.