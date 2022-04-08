Коли окупанти коїли це жахливий злочин, неповнолітня дівчина була вагітною. Про цю подію 7 квітня розповів голова Військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Те, чому не буде вибачення"

За словами посадовця, чим більше територій наші військові звільняють, тим більше страшних історій викривається.

Зґвалтування вагітної дівчини та бабусі в одному із сіль Інгулецького напрямку. Це те, чому ніколи не буде вибачення,

– сказав Вілкул.

Він наголосив, що ми на своїй землі та не зможемо просити ворогу жодну смерть та жодну сльозинку. А такі злочини – Гаазький трибунал.

Звернення Олександра Вілкула за 7 квітня: дивіться відео

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