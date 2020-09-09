Зґвалтування та тортури в поліції Кагарлика: подробиці досудового розслідування
З’явилися деталі досудового розслідування провадження щодо жахливих подій у Кагарлицькому відділку поліції. Там відбувалися тортури та зґвалтування, зокрема щодо Нелі Погребицької.
З’явилися подробиці розслідування тортур у поліції Кагарлика
Їх оприлюднило територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в Києві. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Так, у межах кримінального провадження:
- призначили майже 50 експертиз різної складності;
- отримали висновки у майже 90% призначених експертиз, які підтверджують причетність працівників Кагарлицького відділку поліції до вчинених ними злочинів;
- повідомили про підозру чотирьом працівникам цього відділення.
У ДБР додали, що вручення обвинувальних актів підозрюваним і відкриття матеріалів досудового розслідування заплановано після отримання результатів всіх необхідних експертиз.
Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обвинувальні акти направлять до суду для розгляду по суті.
Статті, за якими ведуть розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.
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Основне про зґвалтування в Кагарлику
- Двоє правоохоронців із Кагарлицького відділку поліції били та ґвалтували 26-річну місцеву жительку Нелі Погребицьку 23 травня. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого також побили.
- Вранці 25 числа 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму затримали.
- Їх одразу звільнили з правоохоронних органів. Кагарлицьке відділення ліквідували.
- Обом підозрюваним 26 травня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Вони своєї провини не визнають.
- ДБР встановило ще двох працівників поліції з кагарлицького відділення, причетних до катувань. Уже 3 липня суд обрав для них запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, другому – утримання під вартою.
- Перед цим ДБР повідомило про виявлення нових фактів тортур у Кагарлицькому відділенні поліції.