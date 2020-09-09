З’явилися деталі досудового розслідування провадження щодо жахливих подій у Кагарлицькому відділку поліції. Там відбувалися тортури та зґвалтування, зокрема щодо Нелі Погребицької.

З’явилися подробиці розслідування тортур у поліції Кагарлика

Їх оприлюднило територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване в Києві. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Так, у межах кримінального провадження:

призначили майже 50 експертиз різної складності;

отримали висновки у майже 90% призначених експертиз, які підтверджують причетність працівників Кагарлицького відділку поліції до вчинених ними злочинів;

повідомили про підозру чотирьом працівникам цього відділення.

У ДБР додали, що вручення обвинувальних актів підозрюваним і відкриття матеріалів досудового розслідування заплановано після отримання результатів всіх необхідних експертиз.

Після ознайомлення з матеріалами досудового розслідування обвинувальні акти направлять до суду для розгляду по суті.

Статті, за якими ведуть розслідування, передбачають до 12 років ув’язнення.

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