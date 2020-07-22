Розслідування в справі про зґвалтування в Кагарлику досі триває. До того ж, збільшилась кількість потерпілих від кагарлицьких поліцейських. Відтак, можуть довести системність злочинів.

Про це в ефірі 24 каналу заявила адвокатка Олена Сотник. І додала: щоби належним чином зібрати всі матеріали та докази, термін слідства продовжили на 6 місяців.

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Тобто, крім катувань Нелі Погребицької й катувань Ігоря Ткача є ще інші епізоди. У нас уже є 4 потерпілих. Тому ми можемо доводити системність дій поліцейських і в них не буде шансу не отримати вирок,

– заявила Сотник.

Також вона додала, що підозрюваним у справі про зґвалтування в Кагарлику Миколі Кузіну на Сергію Сулиму продовжили утримання під вартою ще на 2 місяці. Тому адвокати хочуть за цей час не лише провести експертизи та допити.

Ми сподіваємось зайти в суд із максимальною кількістю епізодів,

– підсумувала Сотник.

Зґвалтування в Кагарлику: важливе

Двоє правоохоронців із Кагарлицького відділку поліції били та ґвалтували 26-річну місцеву мешканку 23 травня 2020 року. Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, якого також побили.

Вранці 25 травня 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузіва та 29-річного оперуповноваженого Сергія Сулиму затримали.

Їх одразу звільнили з правоохоронних органів. Кагарлицьке відділення ліквідували.

Обом підозрюваним 26 травня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Вони своєї провини не визнають.

ДБР встановило ще двох працівників поліції з кагарлицького відділення, причетних до катувань. Уже 3 липня суд обрав для них запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, другому – утримання під вартою.

Дивіться повністю відео розмови 24 каналу з Оленою Сотник: