Есть уже 4 пострадавших от насильников в Кагарлыке, – адвокат
Расследование по делу об изнасиловании в Кагарлыке до сих пор продолжается. К тому же, увеличилось количество пострадавших от кагарлицьких полицейских. Следовательно, могут доказать системность преступлений.
Об этом в эфире 24 канала заявила адвокат Елена Сотник. И добавила: чтобы должным образом собрать все материалы и доказательства, срок следствия продлили на 6 месяцев.
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То есть, кроме пыток Нели Погребицкой и пыток Игоря Ткача есть еще другие эпизоды. У нас уже есть 4 пострадавших. Поэтому мы можем доказывать системность действий полицейских и у них не будет шанса не получить приговор,
– заявила Сотник.
Также она добавила, что подозреваемым в деле об изнасиловании в Кагарлыке Николаю Кузину и Сергею Сулиме продлили содержание под стражей еще на 2 месяца. Поэтому адвокаты хотят за это время не только провести экспертизы и допросы.
Мы надеемся зайти в суд с максимальным количеством эпизодов,
– подытожила Сотник.
Изнасилование в Кагарлыке: важное
- Двое правоохранителей из Кагарлыцкого отделения полиции били и насиловали 26-летнюю местную жительницу 23 мая 2020 года. Тогда в отделении полиции был еще один мужчина, которого также избили.
- Утром 25 мая 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузина и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму задержали.
- Их сразу уволили из правоохранительных органов. Кагарлыкское отделение ликвидировали.
- Обоим подозреваемым 26 мая избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Они своей вины не признают.
- ГБР установило еще двух сотрудников полиции из Кагарлыкского отделения, причастных к пыткам. Уже 3 июля суд избрал для них меры пресечения: одному – круглосуточный домашний арест, другому – содержание под стражей.
Смотрите полностью видео разговора 24 канала с Еленой Сотник: