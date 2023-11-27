Українських захисників катують у російському полоні. Фото наслідків нелюдського ставлення окупантів показав український проєкт, який займається лікуванням шрамів після катувань.
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Тавро у вигляді свастики
На знімках можна побачити результати першої процедури, яку провів лікар Олександр Туркевич. Завдяки сучасним технологіям українські воїни можуть отримати кваліфіковану допомогу.
Результати після першої процедури / Фото "Neopalymi"
Лікар використав пікосекундний лазер для шліфування рубця та ербієвий лазер для всього чола.
Парамедик розповів про звірства окупантів у полоні
- 6 травня 2023 року з російського полону вдалося повернути 45 українських захисників, серед яких був 33-річний Юрій Армаш. Лише зараз він наважився говорити про пережите.
- Чоловік до останнього не міг повірити, що вдома, адже провів в полоні майже рік. Окупанти схопили його в Новій Каховці, звідки він не встиг виїхати. Російські загарбники майже одразу викрили, що чоловік – медик і має армійський досвід.
- За його словами, на першому допиті росіяни використовували ножі, шила, битки, на наступних допитах, вони використовували електрострум. В окупованій Новій Каховці росіяни перетворили відділок поліції на катівню. Парамедик розповів, що там окупанти не шкодували ані цивільних, ані дітей. Він розповів, що насилля було в різних формах. Якщо щось не так сказав, подивився, спускали до підвалу, підвішували за ноги й починали катувати, як їм тільки хотілося.