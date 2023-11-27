Українських захисників катують у російському полоні. Фото наслідків нелюдського ставлення окупантів показав український проєкт, який займається лікуванням шрамів після катувань.

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Тавро у вигляді свастики

На знімках можна побачити результати першої процедури, яку провів лікар Олександр Туркевич. Завдяки сучасним технологіям українські воїни можуть отримати кваліфіковану допомогу.



Результати після першої процедури / Фото "Neopalymi"

Лікар використав пікосекундний лазер для шліфування рубця та ербієвий лазер для всього чола.

Важливо! У російському полоні перебувають щонайменше 4337 українців. Такий результат підрахунків спеціальної комісії про Міністерстві реінтеграції. За даними комісії, 3574 осіб – це військові, і ще 763 - цивільні. Водночас точні цифри невідомі, адже підрахувати цю кількість складно через активні бойові дії.

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