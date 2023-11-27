Украинские защитники подвергаются пыткам в российском плену. Фото последствий бесчеловечного отношения оккупантов показал украинский проект, который занимается лечением шрамов после пыток.

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Клеймо в виде свастики

На снимках можно увидеть результаты первой процедуры, проведенной врачом Александром Туркевичем. Благодаря современным технологиям украинские воины могут получить квалифицированную помощь.

В течение нескольких часов после публикации в инстаграме охват составил более 55 тысяч человек.



Результаты после первой процедуры / Фото "Neopalymi"

Врач использовал пикосекундный лазер для шлифовки рубца и эрбиевый лазер для всего лба.

В проекте отмечают, что бойцу предстоит определенный путь реабилитации, ведь это только первая процедура. В то же время, результат уже заметен.



Прогресс сведения шрама / Фото "Neopalymi"

Пострадавший рассказал, что когда он был в плену, россияне не переставали угрожать ему.

А если бы ты был азовцем, я бы тебя на запчасти разобрал…

– говорили оккупанты украинскому военному.

Важно! В российском плену находятся, по меньшей мере, 4337 украинцев. Таков результат подсчетов специальной комиссии при Министерстве реинтеграции. По данным комиссии, 3574 человека – это военные, и еще 763 – гражданские. В то же время, точные цифры неизвестны, ведь подсчитать это количество сложно из-за активных боевых действий.

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