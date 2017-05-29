20:47
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Суд над Януковичем. Зустріч Путіна і Макрона
Випуск новин
20:03, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Світ хоче "забути" про Крим при врегулюванні ситуації на Донбасі і зняти санкції, – експерт

20:44, сьогодні 64 Читать новость на русском
Путін торжествує:
Путін торжествує: "Велика сімка" не згадала питання Криму / glavcom.ua

На саміті G7 на Сицилії було чітко озвучено, що антиросійські санкції не будуть зняті, доки Росія не виконає Мінські домовленості, а також, що їх можуть посилити у випадку активізації проросійських бандоформувань на сході України. Однак поза увагою світових лідерів вкотре залишилося питання окупованого Криму.

Про це сайту "24" повідомив політичний експерт Сергій Постоловський.

Як зауважив політолог, і США, і Європа постійно акцентують увагу на необхідності виконання Росією Мінських домовленостей. Але в цих домовленостях відсутні положення щодо Криму.

Якщо читати між рядків усі заяви і пропозиції Заходу по Україні, то виходить, що за умови виконання Росією Мінських домовленостей про Крим просто "забудуть". Тобто, приміром, Кремль виводить свої війська з Донбасу, а Україна надає ОРДЛО особливий статус, проводить там місцеві вибори, то залишається питання: а що з Кримом?
– заявляє Постоловський.

На його думку, схоже, що про Крим не говоритимуть. Хоча де-юре світ не визнає півострів російським. Але де-факто, підкреслює експерт, Західні країни залишать певні санкції щодо Криму, які суттєво не впливатимуть на економіку РФ. А от найбільш значущі санкції з Росії знімуть, якщо вона таки піде з Донбасу.

Читайте також: Росія не зупинить свою кампанію агресії, доки не зупинимо її ми, – Порошенко закликав G7 до дій

Говорячи про можливі компроміси у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, то, як вважає Сергій Постоловський, це залежить від того, що Росії запропонують США в контексті перезавантаження відносин із Москвою.

"Росія може зачистити бандоформування на Донбасі і вивести війська, якщо США щось запропонуть по Близькому Сходу чи Україні. Але при цьому Кремль захоче, щоб у міжнародній миротворчій місії на Донбасі були присутні російські війська", – зазначає експерт.

При цьому, зауважує Постоловський, Кремль руками США і Європи продовжить тиск на українську владу, щоб ми закріпили в Конституції особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, 26-27 травня на Сицилії відбувся саміт "Великої сімки", де вперше взяв участь Дональд Трамп. У підсумковій декларації саміту G7 лідери "Великої сімки" не виключають введення додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні. Тривалість санкцій проти Росії прив’язана до виконання нею зобов’язань у рамках Мінських угод.

Теги: Анексія Криму Україна Політика Україна – Росія Війна на Донбасі Санкції Велика сімка
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
сьогодні, 20:01 Епоха приватизації в Україні: не красти неможливо залишити
243
Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
сьогодні, 19:00 Як вивчати англійську самостійно: ефективні поради та ресурси
Наталія Печерська 2452
Видовищне повернення Романа Насірова у політичну гру
сьогодні, 18:00 Видовищне повернення Романа Насірова у політичну гру
Христина Бердинських 1105
Знайдеться все. В мережі кепкують з обшуків СБУ в офісах
сьогодні, 17:46 Знайдеться все. В мережі кепкують з обшуків СБУ в офісах "Яндекс"
1176
Итоги саммита G7: чем он знаменателен для Украины
сьогодні, 17:00 Итоги саммита G7: чем он знаменателен для Украины
Блог Медіа 4936
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Вантажівка ЗіЛ врізалась у маршрутку у Києві: опубліковані фото
 20 березня , 09:51
Через блокаду курс гривні в обмінниках не зміниться, – аналітик
 19 березня , 07:19
Справа Януковича: назвали високопосадовців, яких допитають як свідків
 сьогодні , 19:49
Курс валют на 30 травня: валюта дорожчає
 30 травня , 08:28
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук