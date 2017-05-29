Світ хоче "забути" про Крим при врегулюванні ситуації на Донбасі і зняти санкції, – експерт

На саміті G7 на Сицилії було чітко озвучено, що антиросійські санкції не будуть зняті, доки Росія не виконає Мінські домовленості, а також, що їх можуть посилити у випадку активізації проросійських бандоформувань на сході України. Однак поза увагою світових лідерів вкотре залишилося питання окупованого Криму.

Про це сайту "24" повідомив політичний експерт Сергій Постоловський.

Як зауважив політолог, і США, і Європа постійно акцентують увагу на необхідності виконання Росією Мінських домовленостей. Але в цих домовленостях відсутні положення щодо Криму.

Якщо читати між рядків усі заяви і пропозиції Заходу по Україні, то виходить, що за умови виконання Росією Мінських домовленостей про Крим просто "забудуть". Тобто, приміром, Кремль виводить свої війська з Донбасу, а Україна надає ОРДЛО особливий статус, проводить там місцеві вибори, то залишається питання: а що з Кримом?

– заявляє Постоловський.

На його думку, схоже, що про Крим не говоритимуть. Хоча де-юре світ не визнає півострів російським. Але де-факто, підкреслює експерт, Західні країни залишать певні санкції щодо Криму, які суттєво не впливатимуть на економіку РФ. А от найбільш значущі санкції з Росії знімуть, якщо вона таки піде з Донбасу.

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Говорячи про можливі компроміси у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, то, як вважає Сергій Постоловський, це залежить від того, що Росії запропонують США в контексті перезавантаження відносин із Москвою.

"Росія може зачистити бандоформування на Донбасі і вивести війська, якщо США щось запропонуть по Близькому Сходу чи Україні. Але при цьому Кремль захоче, щоб у міжнародній миротворчій місії на Донбасі були присутні російські війська", – зазначає експерт.

При цьому, зауважує Постоловський, Кремль руками США і Європи продовжить тиск на українську владу, щоб ми закріпили в Конституції особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, 26-27 травня на Сицилії відбувся саміт "Великої сімки", де вперше взяв участь Дональд Трамп. У підсумковій декларації саміту G7 лідери "Великої сімки" не виключають введення додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні. Тривалість санкцій проти Росії прив’язана до виконання нею зобов’язань у рамках Мінських угод.