Випуск новин за 11:00: Рекордний штраф "Газпрому". Ситуація в зоні АТО
Випуск новин 12:44, сьогодні 15 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У випуску новин 28 травня станом на 11:00 – рекордний штраф у 172 мільярди гривень повинен заплатити Україні російський Газпром.
Також у випуску:
Британська поліція опублікувала фото смертника з Манчестера.
Давати статус учасника бойових дій для волонтерів.Таку ідею висунули народні депутати та вже зареєстрували відповідний законопроект.
8 поранених українських бійців – штаб АТО повідомляє про важку добу на Сході.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Зросла кількість постраждалих внаслідок зухвалого обстрілу Красногорівкисьогодні, 11:27
-
Через скандал про зв'язки з Росією Трамп планує ротації у Білому домі, – The Washington Postсьогодні, 10:18
-
Головні новини 28 травня: серйозна аварія на залізниці, помер "справжній друг України"сьогодні, 09:06
Коментарі
Це "наш" чи ЗСУ, – нейрохірург розповів про особливості роботи в АТО4 березня , 01:15
Що їдять у Верховній Раді: журналіст показала цікаві фото21 січня , 18:49 5
Росія пропонувала Україні торг за світло в Криму13 лютого , 12:22
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32