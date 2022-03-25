Усе це відбувалося 24 березня в американському місті Сан-Хосе. Українці, які проживають у Каліфорнії, об'єдналися задля того, щоб вшанувати пам'ять діток, які стали жертвами війни Росії в Україні.

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У США вшанували пам'ять дітей, які загинули під час війни

Представники української діаспори розмістили на одній з ключових вулиць міста 128 пар дитячого взуття. Головна мета цієї інсталяції – нагадати світу що війна досі триває, а діти та дорослі продовжують помирати.

Люди вийшли на вулицю з прапорами України та плакатами, на яких були заклики про припинення війни в Україні.

Інсталяція з вшанування пам'яті дітей, які загинули під час війни: дивитися відео

У Каліфорнії вшанували пам'ять дітей-жертв війни / Фото Andrew Koval

У Каліфорнії вшанували пам'ять дітей-жертв війни / Фото Andrew Koval

У Каліфорнії вшанували пам'ять дітей-жертв війни / Фото Andrew Koval

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