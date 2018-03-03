16 школярів госпіталізували через спалах гострої кишкової інфекції на Чернігівщині
Поліція та прокуратура Чернігівщини в рамках відкритого кримінального провадження встановлюють причину спалаху гострої кишкової інфекції в Борзнянській школі-інтернаті.
Серед учнів Борзнянської загальноосвітньої школи-інтернату зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Постраждали учні 1, 4, 6, 9 і 10 класів, госпіталізовано 16 школярів, повідомили у поліції.
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Перебіг захворювання – легкої і середньої тяжкості. За дітьми встановлено медичний нагляд. Фахівці проводять протиепідемічні та дезінфекційні заходи, лабораторні дослідження.
Поліція та прокуратура Чернігівщини встановлюють причину спалаху гострої кишкової інфекції, тривають протиепідемічні заходи.
Джерело: 24 Канал
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