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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

16 школярів госпіталізували через спалах гострої кишкової інфекції на Чернігівщині

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Отруєння дітей
Отруєння дітей

Поліція та прокуратура Чернігівщини в рамках відкритого кримінального провадження встановлюють причину спалаху гострої кишкової інфекції в Борзнянській школі-інтернаті.

Серед учнів Борзнянської загальноосвітньої школи-інтернату зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Постраждали учні 1, 4, 6, 9 і 10 класів, госпіталізовано 16 школярів, повідомили у поліції.

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Перебіг захворювання – легкої і середньої тяжкості. За дітьми встановлено медичний нагляд. Фахівці проводять протиепідемічні та дезінфекційні заходи, лабораторні дослідження.

Поліція та прокуратура Чернігівщини встановлюють причину спалаху гострої кишкової інфекції, тривають протиепідемічні заходи.

Теги: Новини України Діти отруєння Новини Чернігова
Джерело: 24 Канал
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