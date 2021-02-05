У Бельгії суд визнав іранського дипломата Асадолаха Асаді винним у підготовці вибуху на мітингу опозиційної іранської групи у Франції. Чоловіка засудили до 20 років перебування у в'язниці.

Джерело: ВВС

Це перший схожий випадок, коли в Євросоюзі судять іранського дипломата. Справа стосується планування вибуху у Франції майже 3 роки тому.

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Деталі судових рішень

Суд Антверпена засудив підозрюваного до 20 років тюрми.

Крім 49-річного Асаді, який працював в іранському посольстві у Відні, перед судом постали ще 3 його спільників. Їх арештували під час масштабної спецоперації поліції Німеччини, Франції й Бельгії.

Поплічників Асаді засудили до 18 років позбавлення волі.



Асадолаха Асаді засудили до 20 років в'язниці / Фото Tasnim

Що відомо спробу теракту під Парижем у 2018 році

У липні 2018 року європейські спецслужби оголосили про зірвану спробу організації вибуху під Парижем. Сталося це 30 червня на засіданні Національної ради опору Ірану.

Німецька поліція затримала іранського дипломата Асаді, який був радником посольства Ірану у Відні.

У Бельгії спіймали 2 громадян іранського походження. У них вилучили 500 грамів саморобної вибухівки TATP, а також детонатор.

Правоохоронці вважають, що Асаді зустрівся з Аміром С. і Насімою Н. у піцерії у Люксембурзі. Там він міг передати їм вибухівку.

Усіх 3 фігурантів підозрюють у підготовці нападу на учасників щорічної конференції Національної ради опору Ірану в Парижі.

Тегеран звинувачення заперечує, стверджуючи, що винні NCRI.

Дані з BBC