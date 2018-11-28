24 канал долучився до акції "Назустріч Мрії" на підтримку Даринки Лисенко
Даринка Лисенко талановита дівчинка, яка потребує складної операції на хребті. Лікування коштує чимало, тому ВО "Vesta" вирішили влаштувати благодійний аукціон "Назустріч мрії" та зібрати необхідну суму – наразі вже є половина.
Ведуча 24 каналу Дарія Кудімова запропонувала благодійний лот "екскурсія на 24 канал: знайомство зі закулісним життям новин, ведучих, операторів, можливість спробувати себе в ролі ведучого".
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Стартова ціна – 400 гривень, а мінімальний крок – 100 гривень.
Ставки приймаються до 18:00 1 грудня.
Як зазначила Дарія Кудімова у коментарі активістам, людям потрібно говорити, що не все втрачено та треба жити.
Хороші новини – це важливо, насправді. Потрібно підтримувати у людях відчуття того, що не все втрачено. Що треба жити, бо навколо є стільки класних речей, просто їх потрібно вміти помічати,
– ділиться своїми думками Дарія.