16:54
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Повстання" роботів у Росії. Google по-російськи
      Вєсті Кремля
      00:05, сьогодні
      Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
      Вєсті.UA
      23:46, 27 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      24 канал долучився до акції "Назустріч Мрії" на підтримку Даринки Лисенко

      72 Читать новость на русском
      24 канал долучився до акції "Назустріч Мрії" на підтримку Даринки Лисенко
      24 канал долучився до акції "Назустріч Мрії" на підтримку Даринки Лисенко / Фото з відкритих джерел

      Даринка Лисенко талановита дівчинка, яка потребує складної операції на хребті. Лікування коштує чимало, тому ВО "Vesta" вирішили влаштувати благодійний аукціон "Назустріч мрії" та зібрати необхідну суму – наразі вже є половина.

      Ведуча 24 каналу Дарія Кудімова запропонувала благодійний лот "екскурсія на 24 канал: знайомство зі закулісним життям новин, ведучих, операторів, можливість спробувати себе в ролі ведучого".

      Читайте також: Як волонтери змогли врятувати життя двох українських бійців

      Стартова ціна – 400 гривень, а мінімальний крок – 100 гривень. 

      Ставки приймаються до 18:00 1 грудня.

      Як зазначила Дарія Кудімова у коментарі активістам, людям потрібно говорити, що не все втрачено та треба жити. 

      Хороші новини – це важливо, насправді. Потрібно підтримувати у людях відчуття того, що не все втрачено. Що треба жити, бо навколо є стільки класних речей, просто їх потрібно вміти помічати,
      – ділиться своїми думками Дарія.

       

       

      Теги: Новини України Лікування Гроші Волонтери Діти і неповнолітні Діти
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      сьогодні , 16:45 Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      Блог Медіа 216
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сьогодні , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 2110
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      сьогодні , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      143
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сьогодні , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 5041
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 листопада , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 8464
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук