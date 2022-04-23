Викрадених дітей рашисти влаштовують у свої місцеві сім'ї. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
До теми Чому Росія викрадає українських дітей
27 дітей вивезли до Апрелівки і віддали у "тимчасові сім'ї"
Так, за словами Денісової, 27 дітей-сиріт було незаконного вивезено до підмосковної Апрелівки. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей. Про це стало відомо з російських ЗМІ.
Наразі відсутня інформація, чи мають ці діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування, й, чи мають родичів, які хочуть їх забрати.
Крім того, невідомо в яких умовах перебувають діти та про їхній стан здоров'я. Також немає відомостей про те, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні в такі родини.
Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав дитини в Україні,
– заявила Денісова.
Вона додала, що вивезення Росією українських дітей є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми.