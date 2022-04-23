Викрадених дітей рашисти влаштовують у свої місцеві сім'ї. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

До теми Чому Росія викрадає українських дітей

27 дітей вивезли до Апрелівки і віддали у "тимчасові сім'ї"

Так, за словами Денісової, 27 дітей-сиріт було незаконного вивезено до підмосковної Апрелівки. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей. Про це стало відомо з російських ЗМІ.

Наразі відсутня інформація, чи мають ці діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування, й, чи мають родичів, які хочуть їх забрати.

Крім того, невідомо в яких умовах перебувають діти та про їхній стан здоров'я. Також немає відомостей про те, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні в такі родини.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав дитини в Україні,

– заявила Денісова.

Вона додала, що вивезення Росією українських дітей є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми.

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