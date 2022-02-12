Впродовж останньої доби захворіли на коронавірус понад 38 тисяч людей. Найбільше випадків інфікування зареєстрували Києві (4 229) та Одеській області (3 670).

Деталі Понад 38 тисяч інфікованих, 265 летальних – ситуація з COVID-19 в Україні невтішна

У червоній зоні карантину:

  1. Рівненська,
  2. Івано-Франківська,
  3. Луганська,
  4. Закарпатська,
  5. Хмельницька області.

У жовтій зоні залишилась тільки Полтавська область. Всі інші регіони – помаранчеві.

Показники захворюваності

Загалом рівень захворюваності по Україні складає 1 269 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.

Також перевищений рівень госпіталізацій — у 15 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.

Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.


Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ