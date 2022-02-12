Впродовж останньої доби захворіли на коронавірус понад 38 тисяч людей. Найбільше випадків інфікування зареєстрували Києві (4 229) та Одеській області (3 670).
Деталі Понад 38 тисяч інфікованих, 265 летальних – ситуація з COVID-19 в Україні невтішна
У червоній зоні карантину:
- Рівненська,
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Закарпатська,
- Хмельницька області.
У жовтій зоні залишилась тільки Полтавська область. Всі інші регіони – помаранчеві.
Показники захворюваності
Загалом рівень захворюваності по Україні складає 1 269 при нормі не менше 75 на 100 тисяч населення.
Також перевищений рівень госпіталізацій — у 15 регіонах при визначеному індикаторі 60 на 100 тисяч населення.
Водночас показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ