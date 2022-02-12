В течение последних суток заболели коронавирусом более 38 тысяч человек. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали Киеве (4 229) и Одесской области (3 670).

Детали Более 38 тысяч инфицированных, 265 летальных – ситуация с COVID-19 в Украине неутешительна

В красной зоне карантина:

Ровненская, Ивано-Франковская, Луганская, Закарпатская, Хмельницкая области.

В желтой зоне осталась только Полтавская область. Все остальные регионы – оранжевые.

Обратите внимание! Оранжевая зона не предусматривает дополнительных ограничений, но предупреждает о приближении к красной зоне.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 1 269 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций — в 15 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Показатели заболеваемости в регионах / инфографика Минздрава

Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 4 501 182 случая заболевания. По состоянию на 12 февраля известно о 3 770 769 случаях выздоровления. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 102 668 жителей страны.