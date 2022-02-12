В течение последних суток заболели коронавирусом более 38 тысяч человек. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали Киеве (4 229) и Одесской области (3 670).

Детали Более 38 тысяч инфицированных, 265 летальных – ситуация с COVID-19 в Украине неутешительна

В красной зоне карантина:

  1. Ровненская,
  2. Ивано-Франковская,
  3. Луганская,
  4. Закарпатская,
  5. Хмельницкая области.

В желтой зоне осталась только Полтавская область. Все остальные регионы – оранжевые.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 1 269 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения.

Также превышен уровень госпитализаций — в 15 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Показатели заболеваемости в регионах / инфографика Минздрава