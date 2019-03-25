Агітатор пропонував підтримати Порошенка і отримати за це матеріальну допомогу, – Гнап

Оточення Петра Порошенка підготувало масштабну схему купівлі голосів по всій Україні. Йдеться про 150 виборчих округів, а це дві третини території країни, в яких вже побудовані величезні мережі з підкупу. Ціна питання – тисяча гривень за один голос виборця.

Про це розповів у своєму відеоблозі "Право на правду" автор та журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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За словами Гнапа, коли агітувальник бачив, що людина коливається з вибором і не визначилася за кого голосувати, агітатор тут таки пропонував підтримати діючого главу держави і отримати за це матеріальну допомогу. До того ж, не готівкою на руки, бо це можна розцінювати як купівля голосу, а в найближчій державній адміністрації як матеріальну допомогу.

"Тепер зрозуміло, чому в багатьох областях, перед самим Новим роком поспіхом вносилися зміни до місцевих бюджетів і додаткового знаходилися десятки мільйонів на програми соціального захисту населення", – відповів журналіст.

В залежності від розмірів обласного центру, на ці програми з бюджету додатково було виділено від 30 до 100 мільйонів гривень в кожній області. В цілому по країні – це понад півтора мільярди гривень наших з вами грошей. І вони підуть на те, щоб роздати їх виборцям в обмін на голоси,

– заявив Гнап.

Ось фрагмент репортажу одного з місцевих телеканалів, про те як весь цей процес відбувається в реальності на Одещині: відео



Гнап додав, що чимало пенсіонерів чекали в черзі, поки у них приймуть заяву на отримання "порошенкової тисячі". А після того, як людина отримувала матеріальну допомогу, їй телефонували з виборчого штабу і нагадували, кому вона має бути вдячна за турботу і за кого їй варто віддати свій голос на президентських виборах.

Відео повного відеоблогу "Право на правду" з Дмитром Гнапом за 25 березня 2019