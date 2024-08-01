Причини подешевшання какао

На африканських плантаціях очікується збільшення опадів завдяки закінченню режиму Ель-Ніньо і переходу до режиму Ла-Нінья. Це збільшить врожайність какао в таких країнах, як Кот-д'Івуар та Гана. Вересневі ф'ючерси на какао на ICE NY (CCU24) закрилися зі зниженням на 4,01%, а на ICE London #7 (CAU24) – на 2,87%.

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Також тиск на ціни створюють очікування продовження тривалого періоду високих цін на какао, що може знизити попит і уповільнити переробку какао. Зростання експорту какао з Нігерії, п'ятого за величиною виробника у світі, також негативно впливає на ціни. У червні експорт зріс на 18% до 14 465 тонн.

Прогнози міжнародних регуляторів щодо врожаю

Прогноз регулятора какао Гани про збільшення виробництва до 700 тисяч тонн у 2024/25 році з 425 тисяч тонн у 2023/24 році також сприяє зниженню цін. Однак, скорочення виробництва в Кот-д'Івуарі та зменшення поставок до США підтримують ціни на певному рівні. Зокрема, запаси какао в портах США впали до 3,5-річного мінімуму.

Важливо Вищий, ніж очікувалося, попит на какао також підтримує ціни. Зокрема, у Північній Америці обсяги помелу какао зросли на 2,2% у другому кварталі, а у Європі – на 4,1%. Тим не менш, занепокоєння щодо середнього врожаю в Західній Африці, який є меншим із двох щорічних урожаїв, залишається.

Міжнародна асоціація какао (ICCO) прогнозує дефіцит какао у розмірі 439 тисяч тонн на 2023/24 рік, що на 17% більше, ніж попередні оцінки. Виробництво какао у 2023/24 році прогнозується на рівні 4,461 мільйона тонн, що на 11,7% менше порівняно з попереднім роком.

Таким чином, хоча покращення погодних умов у Західній Африці знижує ціни на какао, загальний дефіцит і високий попит підтримують їх на певному рівні.