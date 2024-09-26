Чому впала урожайність та що буде з цінами

Аграрії півдня України через спеку отримали набагато нижчий врожай овочів, ніж очікувався, повідомляє Укрінформ. Спека вдарила по усім видам овочів.

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Цього року овочівники недоотримали врожай через аномальну спеку та посуху. Особливо такі різкі зміни клімату вдарили на південь України. У середньому зниження врожайності становило понад 30%, а щодо окремих культур цей показник досяг 45 – 50%,

– говорить голова групи компаній ТОВ "СП "ПАЄК" Юрій Кормишкін.

Аграрій зазначає, що зачепила посуха не лише ранній урожай, а й завдала удару по літніх посівах. Наприклад, по середньопізній капусті підприємство втратило чверть урожаю – 5 із 20 гектарів. Адже висаджена в липні розсада через спеку не змогла взятися й повністю приживитися для подальшого розвитку.

Важливо Кормишкін стверджує, що ціна на овочі, зокрема так званого "борщового набору", буде достатньо високою і сподіватися на зниження не варто.

Передусім, на вартості позначиться зростання накладних витрат. Овочі літнього посіву в основному закладаються в овочесховища, холодильники, що тягне за собою додаткові витрати на оренду складів для тих виробників, які не мають власних потужностей для зберігання продукції. На зростання ціни вплине і збільшення вартості електроенергії, яка зараз у середньому становить 8 – 10 гривень за кіловат-годину з ПДВ,

– зазначає агроексперт.

Також, за його словами, збільшаться витрати на низку операцій зі збирання врожаю, логістичні послуги за рахунок суттєвого підвищення податків та вартості пального у зв'язку зі збільшенням акцизів.

Зверніть увагу! Кормишкін також нагадує, що при відключеннях електроенергії збільшиться вартість зберігання за рахунок використання генераторів на дизпаливі для забезпечення живленням овочесховищ. Крім того, можливе збільшення податкового навантаження за рахунок зростання ПДФО та військового збору, не виключено й підвищення заробітної плати працівникам. Відповідно сподіватись на зниження цін на овочі не варто і треба запасатись ними вже зараз.