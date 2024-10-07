Що впливає на вартість сільгоспземлі

Сільськогосподарська земля, згідно з даними Опендатабот дорожчає щороку з моменту відкриття ринку 1 липня 2021 року. Визначати вартість кожного паю необхідно індивідуально як в залежності від регіону, де знаходиться земля, так і від інших чинників.

Читайте також На Тернопільщині власники паїв вийшли на протест: агрофірма не платила їм оренду роками

Вартість землі може доволі сильно залежати від багатьох різних чинників. Крім того, пай може складатися з декількох ділянок. Один з найважливіших факторів – це призначення ділянки.

В Україні є такі основні типи земельних ділянок:

Сільськогосподарські землі: Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів.

Сільськогосподарські ділянки є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності, такої як вирощування рослин, тваринництво та інші аграрні види діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів. Землі промислового призначення: Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку.

Ці ділянки призначені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку. Інші види земель: Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно та залежить від їхніх особливостей і обмежень, встановлених законодавством.

Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно та залежить від їхніх особливостей і обмежень, встановлених законодавством. Землі під забудову: Ці ділянки призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Вартість таких ділянок залежить від їх розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів, таких як дороги, школи, магазини та інші. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку та більше.

Крім того, ціна на землю також може залежати від інших чинників, таких, як:

Наявність комунікацій та інфраструктури. Земля, яка має зручний доступ до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій, може коштувати дорожче.

Попит та кон'юнктура ринку. Вартість землі може змінюватися залежно від попиту та пропозиції на ринку нерухомості.

Розташування. Земельні ділянки, що знаходяться в центральних чи перспективних регіонах, мають вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами.

Родючість ґрунту. Якщо земля має високу родючість, це може позитивно вплинути на її вартість, особливо для сільськогосподарських ділянок.

Зверніть увагу! Вартість 1 сотки землі в Україні можливо лише індивідуально, враховуючи всі вказані чинники. Вартість землі коливається залежно від регіону. Станом на кінець вересня – початок жовтня 2024 року ціни 1 гектару землі становлять від 15 667 у Луганській області до 101 177 гривень за гектар в Івано-Франківській. Середня вартість наразі становить 49 385 гривень за гектар.