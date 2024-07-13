Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Силам оборони на Одещині вдається збивати розвідувальні дрони противника. Росіяни намагаються вести активну повітряну розвідку, що передує потенційним ракетним ударом.

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Яка ситуація на півдні України

Братчук зазначив, що росіяни завдають точкові ракетні удари балістикою із території тимчасово окупованого Криму. Ворог цілиться в енергетичну, портову та припортову інфраструктури.

"Росія намагається зашкодити роботі експортних маршрутів, які Україні вдається успішно реалізовувати", – сказав він.

Окупанти застосовують розвідувальні дрони не лише на Одещині, але й у Миколаївській, Херсонській, та Запорізькій областях.

За добу ворог здійснює понад 300 вильотів розвідувальних дронів для збору інформації. Наші Повітряні сили оборони активно знищують ці цілі,

– підкреслив речник Української добровольчої армії "Південь".

Він додав, що 13 липня на чергуванні у Чорному морі відсутні ворожі кораблі. Також немає і ракетоносіїв. Вони переміщені до порту у Новоросійську.

Яка ситуація на фронті

На лінії бойового зіткнення ворог намагається атакувати у районі населеного пункту Урожайне, також штурмує Роботине.

Що відбувається поблизу Роботиного: дивіться на карті

На лівому березі немає втрат українських позицій, проте ворог не зменшує застосування дронів для атак по наших військах,

– зауважив Сергій Братчук.