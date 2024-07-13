Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Силам обороны в Одесской области удается сбивать разведывательные дроны противника. Россияне пытаются вести активную воздушную разведку, что предшествует потенциальным ракетным ударом.
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Какая ситуация на юге Украины
Братчук отметил, что россияне наносят точечные ракетные удары баллистикой с территории временно оккупированного Крыма. Враг целится в энергетическую, портовую и припортовую инфраструктуры.
"Россия пытается помешать работе экспортных маршрутов, которые Украине удается успешно реализовывать", – сказал он.
Оккупанты применяют разведывательные дроны не только в Одесской, области, но и в Николаевской, Херсонской, и Запорожской областях.
За сутки враг осуществляет более 300 вылетов разведывательных дронов для сбора информации. Наши Воздушные силы обороны активно уничтожают эти цели,
– подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии "Юг".
Он добавил, что 13 июля на дежурстве в Черном море отсутствуют вражеские корабли. Также нет и ракетоносителей. Они перемещены в порт в Новороссийске.
Какова ситуация на фронте
На линии боевого соприкосновения враг пытается атаковать в районе населенного пункта Урожайное, также штурмует Роботино.
Что происходит вблизи Роботино: смотрите на карте
На левом берегу нет потерь украинских позиций, однако враг не уменьшает применение дронов для атак по нашим войскам,
– отметил Сергей Братчук.