Америка повинна бойкотувати участь Північної Кореї в Олімпіаді-2018, – сенатор США

Однак, на думку американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, така перспектива є неприйнятною для США, які повинні бойкотувати рішення лідера Північної Кореї відправити свою делегацію на змагання, які 9 лютого розпочнуться у Пхьончхані.

Про це політик написав у своєму Twitter-акаунті, передає Fox News.

"Дозвіл Північній Кореї на участь у Зимовій Олімпіаді надасть легітимності найбільш незаконному режиму на планеті. Я впевнений, що Південна Корея відкине цю абсурдну ініціативу й усвідомить, що якщо КНДР вирушить на змагання, то США відмовляться це робити", – прокоментував Грем.

Allowing Kim Jong Un’s North Korea to participate in #WinterOlympics would give legitimacy to the most illegitimate regime on the planet.



I’m confident South Korea will reject this absurd overture and fully believe that if North Korea goes to the Winter Olympics, we do not.