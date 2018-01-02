Америка повинна бойкотувати участь Північної Кореї в Олімпіаді-2018, – сенатор США
Південна Корея погодилась на пропозицію Кім Чен Ина щодо проведення переговорів про потенційну участь КНДР у Зимових Олімпійських іграх-2018.
Однак, на думку американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, така перспектива є неприйнятною для США, які повинні бойкотувати рішення лідера Північної Кореї відправити свою делегацію на змагання, які 9 лютого розпочнуться у Пхьончхані.
Про це політик написав у своєму Twitter-акаунті, передає Fox News.
"Дозвіл Північній Кореї на участь у Зимовій Олімпіаді надасть легітимності найбільш незаконному режиму на планеті. Я впевнений, що Південна Корея відкине цю абсурдну ініціативу й усвідомить, що якщо КНДР вирушить на змагання, то США відмовляться це робити", – прокоментував Грем.
Allowing Kim Jong Un’s North Korea to participate in #WinterOlympics would give legitimacy to the most illegitimate regime on the planet.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 1 січня 2018 р.
I’m confident South Korea will reject this absurd overture and fully believe that if North Korea goes to the Winter Olympics, we do not.
Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні Кім Чен Ин заявив про потенційне поліпшення відносин між КНДР і Південною Кореєю і оголосив про намір відправити північнокорейську делегацію на Олімпійські ігри-2018, що в лютому стартують у Пхьончхані.
Раніше Міжнародний олімпійський комітет повністю відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді. Російським спортсменам все ж дозволили взяти участь у змаганнях, проте під нейтральним прапором і без жодної російської символіки.