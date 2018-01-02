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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Америка повинна бойкотувати участь Північної Кореї в Олімпіаді-2018, – сенатор США

17:49, сьогодні 198 Читать новость на русском
США повинні бойкотувати участь КНДР у Зимовій Олімпіаді-2018
США повинні бойкотувати участь КНДР у Зимовій Олімпіаді-2018 / Onet Sport

Південна Корея погодилась на пропозицію Кім Чен Ина щодо проведення переговорів про потенційну участь КНДР у Зимових Олімпійських іграх-2018.

Однак, на думку американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, така перспектива є неприйнятною для США, які повинні бойкотувати рішення лідера Північної Кореї відправити свою делегацію на змагання, які 9 лютого розпочнуться у Пхьончхані.

Про це політик написав у своєму Twitter-акаунті, передає Fox News.

"Дозвіл Північній Кореї на участь у Зимовій Олімпіаді надасть легітимності найбільш незаконному режиму на планеті. Я впевнений, що Південна Корея відкине цю абсурдну ініціативу й усвідомить, що якщо КНДР вирушить на змагання, то США відмовляться це робити", – прокоментував Грем.

Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні Кім Чен Ин заявив про потенційне поліпшення відносин між КНДР і Південною Кореєю і оголосив про намір відправити північнокорейську делегацію на Олімпійські ігри-2018, що в лютому стартують у Пхьончхані.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет повністю відсторонив збірну Росії від участі в зимовій Олімпіаді. Російським спортсменам все ж дозволили взяти участь у змаганнях, проте під нейтральним прапором і без жодної російської символіки.

Теги: Новини політики США Олімпіада-2018 КНДР Південна Корея Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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