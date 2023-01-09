Наразі невідомо точно, скільки українських захисників було поранено, а скільки – загинули від початку повномасштабного вторгнення. Однак можемо припустити, що ця цифра у рази менша, аніж у російської сторони, оскільки в нас є такі дивовижні хірурги як Андрій Верба. Про його подвиг повідомили в Медичних силах ЗСУ.

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Що відомо про операцію

Зауважмо, що лікар видаляв ворожу гранату ВОГ з тіла українського військовослужбовця. В операційній палаті були також двоє саперів, які мали б вжити необхідних заходів у разі спрацювання вибухівки.

Операція проводилася одним з найдосвідченіших хірургів ЗСУ генерал-майором Андрієм Вербою без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати у будь-який момент,

– написали в МС української армії.

По закінченню цієї операції медики констатували, що вона пройшла успішно, а військовослужбовця відправили на подальшу реабілітацію та відновлення. Окрім того, Медичні сили опублікували рентгенівський знімок, на якому видно грудну клітку та гранату ВОГ, що там застрягла.



Російська граната в грудях вояка ЗСУ / Світлина МС української армії

На Харківщині медики рятують життя 10 річної дівчини

До цієї теми нагадаємо, що у понеділок вранці, 9 грудня, російські окупанти обстріляли селище Шевченкове, що в Харківській області. Внаслідок цього було поранено 10-літню дівчинку та ще шестеро людей. Окрім того, 2 дорослі жінки загинули.

Дитину у важкому стані доправили в лікарню, та медики станом на 9 січня борються за її життя. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також зазначив, що цей інцидент є черговим підтвердженням того, що росіяни не дотримуються обіцянок та відверто брешуть. Очільник області згадав, що напередодні Путін волав про "перемир'я", проте окупанти не перестали обстрілювати цивільних.