Останні – члени руху "Атеш". Агенти пояснили, що вони провели дорозвідку того, що не встигли минулого разу. До речі, по цій бригаді ворогів вже прилітало від ЗСУ у серпні 2023 року.

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Що відбувається у ворожій бригаді біля Сімферополя

Наші агенти знову навідалися до 126 окремої бригади берегової оборони у населеному пункті Перевальне Сімферопольського району. Було проведено дорозвідку того, що не встигли минулого разу. Нові дані оперативно доставили Силам оборони України,

– заявили агенти.

Вони пояснили, що більшість початкового складу бригади після 24 лютого 2022 року припинили своє існування, тож у бригаді тепер переукомплектовані підрозділи. Вони воюють на Херсонському напрямку.

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До речі, агенти в бригаді розповіли про безлад та свавілля командного складу ворогів щодо мобілізованих. Зокрема, від штучного блокування виплат до здирництва різного ступеня.

Агенти вивчають настрій для бунту, щоб завербувати ще більше солдатів у наш рух,

– заявили в "Атеш".

Який вигляд має військова база окупантів біля Сімферополя / Фото "Атеш"

Останні заяви української розвідки щодо Кримського мосту

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Артан" передав "привіт" окупантам біля Кримського мосту. На кадрах розвідники показали Кримський міст та зображення українського прапора на телефоні та напис: "ГУР МО Артан".

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