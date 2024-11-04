24 Канал повідомляє усе, що відомо про обставини ДТП станом на зараз. Відео із місця аварії оприлюднили у телеграм-каналах.
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Автобус влетів у кіоск
Аварія сталася на столичних Теремках. Автобус на великій швидкості протаранив авто, після чого вилетів на тротуар та врізався у кіоск.
Як видно на відео, зіткнулись одразу декілька автівок. Причому одна з них дуже пошкоджена.
Внаслідок ДТП є загиблі. Наразі точна кількість жертв не відома.