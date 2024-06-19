Раніше Наталія Садикова заявляла, що вона не відкидає причетність президента Казахстану до нападу. Журналістка вважає, що поштовхом до нападу стало нове відео, яке подружжя опублікувало у мережі. У ньому вони відкрито критикували Касима-Жомарта Токаєва.

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Садикова розповіла деталі про напад

Наталія Садикова, дружина Айдоса Садикова, розповіла, що за кілька годин подружжя журналістів опублікувало на власному ютуб-каналі нове відео з критикою президента Казахстану, а самого Токаєва назвали проросійським політиком. Вже за кілька годин на автівку, в якій було подружжя, напав стрілець.

Журналістка переконана, що в Айдоса стріляв професіонал. Садикова пояснила, що куля влучила під час руху автівки, що вказує на "сплановану операцію".

Єдине, що я можу сказати, він був професійним вбивцею. Ми їхали у дворі. Він стріляв у рухомий об'єкт. Він зробив один постріл і влучив у ціль. Це була дуже професійна людина, вбивця, найнятий, щоб вбити Айдоса,

– поділилася Садикова.

Дружина опозиціонера додала, що бачила нападника, однак інших деталей не розповіла, адже триває слідство. Садикова також додала, що напад на Айдоса Садикова вигідний Токаєву. Журналістка поясника, що у такому випадку "казахстанська опозиція була б повністю зачищена".

Довідково. Подружжя Садикових переїхало до Києва у 2014 році. Причиною цього стало те, що проти Наталії Садикової відкрили справу. Так, журналістку, яка на той час працювала у незалежній газеті "Республіка", звинуватили у наклепі.