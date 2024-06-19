Ранее Наталья Садыкова заявляла, что она не исключает причастность президента Казахстана к нападению. Журналистка считает, что толчком к нападению стало новое видео, которое супруги опубликовали в сети. В нем они открыто критиковали Касыма-Жомарта Токаева.

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Садыкова рассказала детали о нападении

Наталья Садыкова, жена Айдоса Садыкова, рассказала, что за несколько часов супруги журналистов опубликовали на собственном ютуб-канале новое видео с критикой президента Казахстана, а самого Токаева назвали пророссийским политиком. Уже через несколько часов на машину, в которой были супруги, напал стрелок.

Журналистка убеждена, что в Айдоса стрелял профессионал. Садыкова объяснила, что пуля попала во время движения автомобиля, что указывает на "спланированную операцию".

Единственное, что я могу сказать, он был профессиональным убийцей. Мы ехали во дворе. Он стрелял в движущийся объект. Он сделал один выстрел и попал в цель. Это был очень профессиональный человек, убийца, нанятый, чтобы убить Айдоса,

– поделилась Садыкова.

Жена оппозиционера добавила, что видела нападавшего, однако других деталей не рассказала, ведь идет следствие. Садыкова также добавила, что нападение на Айдоса Садыкова выгодно Токаеву. Журналистка пояснила, что в таком случае "казахстанская оппозиция была бы полностью зачищена".

Справочно. Супруги Садыковы переехали в Киев в 2014 году. Причиной этого стало то, что против Натальи Садыковой открыли дело. Так, журналистку, которая в то время работала в независимой газете "Республика", обвинили в клевете.