Поліція повідомляє, що організаторами групи зловмисників були два засновники приватної клініки. Злочинці заманювали малозабезпечених жінок, щоб ті долучались до програми так званого "сурогатного материнства".

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Як саме працювала схема

Жінки їхали народжувати до Чехії. У всіх медичних документах прописували, що жінки їдуть на звичайні пологи і не є сурогатними матерями.

У свідоцтві про народження дітей вказували, що матір'ю є українка, а батько – іноземець. Тоді "сурогатних матерів" примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.



Зловмисники пропонували малозабезпеченим жінкам народжувати дітей на продаж / Фото Нацполіція

За такі послуги шахраї отримували 50 – 70 тисяч євро. Всього за три роки організатори отримали від продажу немовлят понад 1,2 мільйона євро.

Що чекає на злочинців

Викривали зловмисників працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські колеги. Уже провели 20 санкціонованих обшуків у клініці та у помешканнях підозрюваних. Правоохоронці вилучили документи та печатки медзакладів, а також автомобілі преміум-класу.



Правоохоронці провели обшуки у членів банди / Фото Нацполіція

Шість членів банди отримали підозри у справі про торгівлю людьми. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією їхнього майна або без неї.

Суд буде вирішувати, чи тримати під вартою членів банди з альтернативою внесення застави в сумі 50 мільйонів гривень кожному.

Сурогатне материнство і схожі схеми в Україні

Міністерство охорони здоров'я України дозволило сурогатне материнство в комерційній формі ще в 1997 році. Водночас немає закону, який би це регулював. Тобто сурогатна мати тільки виношує дитину біологічних батьків і не має на неї жодних прав і свої захистити не може.

Також трапляються випадки, коли сурогатне материнство використовують для торгівлі дітей. Наприклад, у Вінницькій області реалізовували міжнародну злочинну схему для участі у програмі сурогатного материнства.Шахраї надавали фіктивні послуги за програмою сурогатного материнства, якими скористалися, як мінімум, 50 іноземців та українців.

У Києві поліція розкривала чергову схему продажу немовлят за кордон, яку замаскували під сурогатне материнство. Її організатором був керівник однієї зі спеціалізованих клінік столиці.

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