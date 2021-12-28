Полиция сообщает, что организаторами группы злоумышленников были два учредителя частной клиники. Преступники заманивали малообеспеченных женщин, чтобы те приобщались к программе так называемого "суррогатного материнства".

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Как именно работала схема

Женщины ехали рожать в Чехию. Во всех медицинских документах прописывали, что женщины едут на обычные роды и не являются суррогатными матерями.

В свидетельстве о рождении детей указывали, что матерью является украинка, а отец – иностранец. Тогда "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

Злоумышленники предлагали малообеспеченным женщинам рожать детей на продажу / Фото Нацполиция

За такие услуги мошенники получали 50 – 70 тысяч евро. Всего за три года организаторы получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро.

Что ждет преступников

Разоблачали злоумышленников работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги. Уже провели 20 санкционированных обысков в клинике и в помещениях подозреваемых. Правоохранители изъяли документы и печати медучреждений, а также автомобили премиум-класса.

Правоохранители провели обыски у членов банды / Фото Нацполиция

Шесть членов банды получили подозрения по делу о торговле людьми. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией их имущества или без нее.

Суд будет решать, держать ли под стражей членов банды с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен каждому.

Суррогатное материнство и похожие схемы в Украине

Министерство здравоохранения Украины разрешило суррогатное материнство в коммерческой форме еще в 1997 году. В то же время нет закона, который бы это регулировал. То есть суррогатная мать только вынашивает ребенка и не имеет на него никаких прав и свои защитить не может.

Также бывают случаи, когда суррогатное материнство используют для торговли детей. Например, в Винницкой области реализовывали международную преступную схему для участия в программе суррогатного материнства. Мошенники предоставляли фиктивные услуги по программе суррогатного материнства, которыми воспользовались, как минимум, 50 иностранцев и украинцев.

В Киеве полиция раскрывала очередную схему продажи детей за границу, которую замаскировали под суррогатное материнство. Ее организатором был руководитель одной из специализированных клиник столицы.

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