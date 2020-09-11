Суспільна шизофренія в дії. Згідно нового соціологічного опитування Рейтинг 72% батьків хочуть, щоб їх діти цього навчального року навчалися в школі офлайн. Що цілком логічно.

Магічне мислення батьків у дії

Але, одночасно, 49% (більшість опитаних!) не підтримує носіння масок учнями на перервах – один з найпростіших і найефективніших способів боротьби з епідемією. Лише 30% опитаних підтримують наявні помірковані обмежувальні заходи організації навчання у школах.

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Тобто люди хочуть, щоб їх діти ходили до школи. Але не хочуть робити елементарного, щоб захистити учнів і вчителів. І, відповідно, не допустити потрапляння їх міста в червону зону епідемії та закриття навчальних закладів. Магічне мислення в дії – вимагати зменшення карантинних обмежень, одночасно роблячи так, щоб епідемія набирала обертів.

Тим часом, маємо черговий рекорд захворюваності – цього разу 3144 випадки за добу. З понеділка Київ переходить до помаранчевої карантинної зони. Далі – гірше. За тиждень/два ми відчуємо наслідки початку навчального року в школах і університетах. За місяць/два – вплив холодної погоди, що загонить людей у замкненні приміщення, ближче один до одного. А далі прийде сезонна епідемія грипу.

Втім, впевнений, вже в понеділок люди почнуть обурюватися новим обмеженням – хоч вони і не збираються їх виконувати. Критикувати нові обмеження їдучи в громадському транспорті без маски і тусячи на дискотеках. А місцева влада, щоб зібрати голоси, буде всіма силами відкладати посилення карантину до завершення виборів. А потім, коли цифри захворюваності зашкалять, лікарні переповняться і виникне потреба в жорсткому локдауні, як це було в Італії чи Нью-Йорку, будуть всі разом блимати очима і шукати винних. Адже в усіх бідах завжди винен хто завгодно. Лише не той, хто не може годину потримати маску на носі.