Батько "виховував" сина, прив'язавши ланцюгом до вхідних дверей

Батько дитини прив'язав свого 6-річного сина на металевий ланцюг. Зі слів чоловіка, таким чином він "виховує" дитину і до цих методів вдається не вперше.

Це встановили під час профілактичного рейду у селі Айдар-Миколаївка на Луганщині, коли перевіряли осіб, схильних до домашнього насилля, повідомляє прес-служба поліції Луганщини.

Правоохоронці зазначають: в одному із будинків, де мешкає родина з трьох людей, поліцейські у коридорі побачили 6-річну дитину, прив’язану до вхідних дверей металевим ланцюгом.

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"Зі слів батька дитини, він вже декілька разів застосовував до сина такий "метод виховання", бо той не реагує на його зауваження та пошкоджує майно", – повідомили поліцейські.

Наразі дитину обстежують медики. Представники служби у справах дітей вирішуватимуть питання щодо тимчасового вилучення хлопчика з родини та подальшого позбавлення чоловіка батьківських прав.

У поліції Луганщини в коментарі 24 каналу повідомили, що збираються відкрити кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України – "Злісне невиконання батьками своїх обов’язків". Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на 2-5 роки.