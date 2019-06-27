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      Батько "виховував" сина, прив'язавши ланцюгом до вхідних дверей

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      На Луганщині батько посадив сина на ланцюг
      На Луганщині батько посадив сина на ланцюг / Нацполіція

      Батько дитини прив'язав свого 6-річного сина на металевий ланцюг. Зі слів чоловіка, таким чином він "виховує" дитину і до цих методів вдається не вперше.

      Це встановили під час профілактичного рейду у селі Айдар-Миколаївка на Луганщині, коли перевіряли осіб, схильних до домашнього насилля, повідомляє прес-служба поліції Луганщини.

      Правоохоронці зазначають: в одному із будинків, де мешкає родина з трьох людей, поліцейські у коридорі побачили 6-річну дитину, прив’язану до вхідних дверей металевим ланцюгом.

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      "Зі слів батька дитини, він вже декілька разів застосовував до сина такий "метод виховання", бо той не реагує на його зауваження та пошкоджує майно", – повідомили поліцейські.

      Наразі дитину обстежують медики. Представники служби у справах дітей вирішуватимуть питання щодо тимчасового вилучення хлопчика з родини та подальшого позбавлення чоловіка батьківських прав.

      У поліції Луганщини в коментарі 24 каналу повідомили, що збираються відкрити кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України – "Злісне невиконання батьками своїх обов’язків". Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на 2-5 роки.

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      Дитину планують тимчасово вилучити з родини / Фото:       прес-служба поліції

      Які ще резонансні випадки сімейного насилля над дітьми відбувались останнім часом в україні:
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      Теги: Новини України Новини Луганська Поліція Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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