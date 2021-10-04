Нещодавно мені випала честь поспілкуватися в Києві з ключовою особою американської влади, яка визначала підходи щодо України. І який зараз є справжньою зіркою через свою роль у справі імпічменту президента Трампа.

До теми Це ж не Роберт де Ніро, – Зеленський зізнався, чи тиснув на нього Трамп у розмові 2019 року

Я говорив з Олександром Віндманом і хочу уривками цієї розмови поділитися з вами. Олександр Віндман – це ключова людина в історії з імпічментом президенту США Дональду Трампу.

Він, бувши на високій посаді в Ради безпеки США, особисто був присутнім під час телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, коли Трамп намагався шантажувати Україну, заблокував військову допомогу та вимагав навзаєм розслідування проти Джо Байдена.



Трамп намагався шантажувати Україну / Фото Getty images

Віндман не став мовчати і не тільки доповів компетентним службам про цей шантаж, який він чув на власні вуха, але і дав свідчення під присягою в Конгресі США в рамках імпічменту Трампа. Зробив це попри заборону президента США співпрацювати зі слідством.

У результаті, Трамп настільки зненавидів Віндмана, що особисто вимагав його під конвоєм вивести з офісу Ради безпеки США, що і було зроблено після провалу імпічменту в Сенаті. Але зрештою Трамп програв вибори президента США в 2020 році, а Віндман для частини американців став національним героєм.

Вінденман народився у Києві

Але унікальність ситуації ще в тому, що сам Віндман народився в Києві в 1975 році, хоча не прожив тут і 5 років. Його сім'я емігрувала, він виріс в Нью-Йорку, відслужив понад 20 років в сухопутних військах США.

Закінчив магістратуру в Гарварді, відслужив в посольстві в Москві 3 роки з 2012 до 2015 року, а в часи Трампа його попросили перейти на службу в Білий дім.

Оскільки він розумів українську мову і працював у американських посольства в Києві та в Москві, то в сферу його відповідальності входили Україна, Молдова, Білорусь і Кавказ.

Тому Віндман дуже добре розуміє контекст України, зараз він пише докторську дисертацію на тему впливу України на американську політику, але він тимчасово відійшовши від державної служби.

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Україна поки не вступить у НАТО

І коли Віндман був у Києві у вересні 2021 року, ми поспілкувалися на тему майбутнього України, його ролі в історії шантажу Трампом Зеленського, на тему ставлення Байдена до України та "Північного потоку-2".

При цьому Віндман визнає – попри позитивні зміни, Україна поки не стане членом НАТО.

Я його запитав, згадуючи нещодавній обмін репліками президента Зеленського: "Чому Україна не в НАТО?" і відповідь президента Байдена: "Робіть реформи, боріться з корупцією". Наскільки це справедливе твердження?

На думку Віндмана, Україні є над чим працювати, аби вступити в НАТО заслужено. Протягом 5 років країна може виконати усі необхідні умови.

Я нагадав Віндману, що в Україні також багато розчарованих позицією Білого дому щодо "Північного потоку-2". Дехто сприйняв як моральну зраду угоду Байдега з канцлеркою Меркель щодо газопроводу.



Байден є другом для України / Фото Getty images

І взагалі, в Києві було інше уявлення про Байдена, згадуючи, як він переживав за Україну в часи адміністрації Барака Обами.

Віндман запевнив, що Байден є другом для України. Однак у президента є інші пріоритети, зокрема внутрішні проблеми США. При цьому він не погоджується з тезою про те, що транзит газу через Україну якось додатково гарантував безпеку від нападок Росії.

Віндман про імпічмент Трампу

Олександр Віндман зараз справжня зірка в США, адже щойно видано його книгу про дзвінок Трампа Зеленському, який спровокував імпічмент Трампу, який підтримали у палаті представників, але провалили у Сенаті через більшість республіканців.

Описуючи той день, Віндман зазначив, що з самого початку відчував ризики. Він наголосив, що особисто президент Трамп був автором ідеї шантажувати Зеленського. "Я по голосу чув, що це не тільки не допоможе, а буде кроком назад", – резюмував він.



В українців було інше уявлення про Байдена / Фото Getty images

Як фахівець з питань України, який був на рівні державних структур США куратором цілого регіону, Віндман охолоджує гарячі голови в Україні, які закликають до відновлення ядерного статусу або шкодують через відмову від ядерної зброї.

Віндман вважає, що навіть теоретично Україна не змогла би втримати ядерну зброю на початку 1990-х років, а Росія атакувала Україну у 2014 році, користуючись слабкістю держави.

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Такими є погляди на Україну з Америки з точки зору нашого друга, колишнього земляка та провідного фахівця, який протягом десятиліть виробляв політику Вашингтона щодо Києва. Ці погляди можуть комусь не подобатися, але вони описують політику реально такою, як вона є, без рожевих окулярів та наївних сподівань.