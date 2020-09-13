Під час виборів у Білорусі блокувати в країні інтернет допомагала компанія із США. Саме її співпраця з білоруською владою зіграла вирішальну роль у блокуванні місцевих медіа.

Американська компанія Sandvine надавала владі Білорусі технології для блокування інтернет-ресурсів. Про це заявили розслідувачі з американської агенції Bloomberg.

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Коли білоруська влада та Sandvine розпочали переговори

У Bloomberg повідомили, що до них потрапив запис телефонної розмови, на якому керівники Sandvine визнали: їхня компанія постачала необхідні технології у Білорусь.

Під час телефонної розмови очільники Sandvine також заявляли, що технології їхньої фірми могли блокувати приблизно 40% від загального трафіку країни.

За даними видання, перші переговори представників Sandvine із владою Білорусі відбулися ще в травні 2020 року.

Що кажуть у Sandvine

У Sandvine вже визнали, що влада Білорусі могла використати їхні технології для блокування ЗМІ та соцмереж. Однак там переконані: їхня співпраця з білоруськими очільниками не порушує санкції, які ще 10 років тому США запровадили проти президента Білорусі Олександра Лукашенка та його найближчих соратників.

Відповідно до цих санкцій, американські компанії не можуть постачати до Білорусі товари та послуги, здатні впливати на демократичні процеси у країні.

Що відомо про блокування інтернету в Білорусі