У Болгарії послаблюють карантин: що дозволять громадянам
У Болгарії з 4 лютого 2021 року пом'якшують карантинні обмеження. З наступного місяця учні середніх шкіл знову зможуть відвідувати заняття.
Дітям дозволять не лише ходити на уроки, а й займатися у позакласних спортивних і танцювальних секціях. Про це заявив прем'єр-міністр країни Бойко Борисов під час поїздки до Сливниці 23 січня, інформує 24 канал.
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Ситуація з карантином у Болгарії
- З січня 2021 року в країні відкрили початкові школи та дитячі садки – це не викликало нового сплеску інфекції коронавірусу.
- З 4 лютого відвідувати навчальні заклади дозволено й учням середньої школи.
- Однак влада країни поки відмовилася надати право працювати ресторанам, кафе та барам. Чиновники побоюються нового "британського" штаму COVID-19, який вважається на 70% заразнішим та на 30% смертоноснішим від "китайського".
"Британський" штам коронавірусу в Болгарії
- Міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов заявив, що в країні новий "британський" штам коронавірусу виявили у 8 осіб.
- За словами глави МОЗ, міністерство протягом двох тижнів ретельно слідкуватиме за ситуацією з новим штамом, перш ніж приймати рішення щодо пом'якшення інших обмежувальних заходів.
Ситуація з коронавірусом у Болгарії: коротко
- Станом на 23 січня в країні 214 430 випадків
- За минулу добу, 22 січня, коронавірус виявили у 566 громадян.
- Смертельна хвороба забрала 8 799 людей.
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