У Болгарії з 4 лютого 2021 року пом'якшують карантинні обмеження. З наступного місяця учні середніх шкіл знову зможуть відвідувати заняття.

Дітям дозволять не лише ходити на уроки, а й займатися у позакласних спортивних і танцювальних секціях. Про це заявив прем'єр-міністр країни Бойко Борисов під час поїздки до Сливниці 23 січня, інформує 24 канал. Читайте також Новини про коронавірус 23 січня: у світі зросла смертність, небезпека британського штаму Ситуація з карантином у Болгарії З січня 2021 року в країні відкрили початкові школи та дитячі садки – це не викликало нового сплеску інфекції коронавірусу.

З 4 лютого відвідувати навчальні заклади дозволено й учням середньої школи.

Однак влада країни поки відмовилася надати право працювати ресторанам, кафе та барам. Чиновники побоюються нового "британського" штаму COVID-19, який вважається на 70% заразнішим та на 30% смертоноснішим від "китайського". "Британський" штам коронавірусу в Болгарії Міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов заявив, що в країні новий "британський" штам коронавірусу виявили у 8 осіб.

За словами глави МОЗ, міністерство протягом двох тижнів ретельно слідкуватиме за ситуацією з новим штамом, перш ніж приймати рішення щодо пом'якшення інших обмежувальних заходів. До слова! У листопаді 2020 року в Болгарії спостерігався потужний сплеск коронавірусу – за добу фіксували по 4000 тисячі випадків зараження. Тоді уряд країни прийняв рішення ввести жорсткі карантинні обмеження. У січні 2021 року ситуація суттєво покращилася – кількість нових випадків за добу зменшилась до 500 – 600. Ситуація з коронавірусом у Болгарії: коротко Станом на 23 січня в країні 214 430 випадків

За минулу добу, 22 січня, коронавірус виявили у 566 громадян.

Смертельна хвороба забрала 8 799 людей.