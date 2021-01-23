В Болгарии с 4 февраля 2021 года смягчают карантинные ограничения. Со следующего месяца учащиеся средних школ снова смогут посещать занятия.

Детям разрешат не только ходить на уроки, но и заниматься во внеклассных спортивных и танцевальных секциях. Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов во время поездки в Сливницу 23 января, информирует 24 канал.

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Ситуация с карантином в Болгарии

С января 2021 года в стране открыли начальные школы и детские сады – это не вызвало нового всплеска инфекции коронавируса.

С 4 февраля посещать учебные заведения разрешено и учащимся средней школы.

Однако власти страны пока отказались предоставить право работать ресторанам, кафе и барам. Чиновники опасаются нового "британского" штамма COVID-19, который считается на 70% заразнее и на 30% смертоноснее "китайского".

"Британский" штамм коронавируса в Болгарии

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил, что в стране новый "британский" штамм коронавируса выявили у 8 человек.

По словам главы Минздрава, Министерство в течение двух недель будет тщательно следить за ситуацией с новым штаммом, прежде чем принимать решение по смягчению других ограничительных мер.

К слову! В ноябре 2020 года в Болгарии наблюдался мощный всплеск коронавируса – за сутки фиксировали по 4000 тысячи случаев заражения. Тогда правительство страны приняло решение ввести жесткие карантинные ограничения. В январе 2021 года ситуация существенно улучшилась – количество новых случаев за сутки уменьшилось до 500 – 600.

Ситуация с коронавирусом в Болгарии: коротко