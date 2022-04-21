У могилах виявили 9 тіл, серед яких була 15-річна дівчина-підліток. Про це розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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У Бородянці знайшли ще 2 братські могили

На території селища Бородянка 20 квітня виявили 2 місця поховання мирних жителів, яких вбили російські окупанти. В одній могилі лежали тіла двох 35-річних товаришів, а поряд – 15-річної дівчини.

В другій могилі правоохоронці знайшли тіла 6 людей – 4 чоловіків та 2 жінок. Особи 4 загиблих вдалося ідентифікувати. Ними виявилися місцеві жителі. Імена ще двох вбитих наразі встановлюють.

Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози,

– заявив Нєбитов.

Тіла всіх загиблих відвезли для наступних експертиз до моргів Київщини. Згодом їх передадуть родичам для поховання. Київські правоохоронці продовжують розслідувати жахливі злочини загарбників.

У Бородянці знову знайшли братські могили / Фото поліції Київської області

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