Боїться навіть дивитись на маму: Анастасія Лугова розповіла про психологічний стан сина
Журналістка Анастасія Лугова, яку побили і ледь не зґвалтували в потязі Маріуполь – Київ, розповіла про психологічні проблеми сина Захара. За її словами, він ходить до психолога.
Хлопчик, який перебував з матір'ю в купе під час побиття, отримав велику психологічну травму і боїться залишатися один. Про це Анастасія Лугова написала на своїй фейсбук-сторінці.
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Що розповіла жінка про стан дитини
Постраждала зазначила, що син подорослішав протягом декількох днів. Жінка намагається вберегти його від публічної уваги з боку ЗМІ, не дозволяє дитині дивитися новини. Адже це може вплинути на його спілкування з ровесниками.
Він боїться залишатися один. Каже, що страшилки по телевізору не страшні, а страшні йому дядьки. Мене він поки теж боїться. Я дзвоню йому, але без відео,
– розповіла телеведуча.
Вона додала, що діти часто все сприймають візуально і йому важко звикнути до нинішнього вигляду матері.
Зараз з ним також працюють над тим, щоб хлопець себе не звинувачував. За словами Лугової, Захар часто каже: "Це я винен, що не врятував тебе, що не прокинувся раніше". Водночас "йому до сих пір не зрозуміло, чому дядько бив маму і був голий".
Побиття та спроба зґвалтування Анастасії Лугової: що треба знати
- Жахлива подія сталася в ніч на 1 серпня у поїзді, що прямував з Маріуполя до Києва. До купе, в якому спали журналістка Анастасія Лугова з дитиною пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він кілька разів вдарив жінку по голові. Від криків жінки прокинувся її малолітній син, нападник хотів вдарити і його, але Лугова молила цього не робити та запропонувала нападнику перейти в інше купе.
- Згодом жінці вдалося вирватися від зловмисника, вона просила про допомогу та стукала у різні купе, втім, на неї не реагували. Прихистила її провідниця з іншого вагону. Тоді ж про інцидент повідомили начальника поїзда, який наказав охороняти Рудзька до прибуття в Київ.
- У Києві чоловіка затримали правоохоронці. Підозрюваний може загриміти за ґрати на 7 років. Наразі його відправили під варту у СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.
- Чоловік потерпілої зазначив, що їх 6-річний син Захар вперше піде до психолога.