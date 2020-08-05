Журналістка Анастасія Лугова, яку побили і ледь не зґвалтували в потязі Маріуполь – Київ, розповіла про психологічні проблеми сина Захара. За її словами, він ходить до психолога.

Хлопчик, який перебував з матір'ю в купе під час побиття, отримав велику психологічну травму і боїться залишатися один. Про це Анастасія Лугова написала на своїй фейсбук-сторінці.

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Що розповіла жінка про стан дитини

Постраждала зазначила, що син подорослішав протягом декількох днів. Жінка намагається вберегти його від публічної уваги з боку ЗМІ, не дозволяє дитині дивитися новини. Адже це може вплинути на його спілкування з ровесниками.

Він боїться залишатися один. Каже, що страшилки по телевізору не страшні, а страшні йому дядьки. Мене він поки теж боїться. Я дзвоню йому, але без відео,

– розповіла телеведуча.

Вона додала, що діти часто все сприймають візуально і йому важко звикнути до нинішнього вигляду матері.

Зараз з ним також працюють над тим, щоб хлопець себе не звинувачував. За словами Лугової, Захар часто каже: "Це я винен, що не врятував тебе, що не прокинувся раніше". Водночас "йому до сих пір не зрозуміло, чому дядько бив маму і був голий".

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