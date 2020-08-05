Журналистка Анастасия Луговая, которую избили и едва не изнасиловали в поезде Мариуполь – Киев, рассказала о психологических проблемах сына. По ее словам, он ходит к психологу.

Мальчик, который находился с матерью в купе во время избиения, получил большую психологическую травму и боится оставаться один. Об этом Анастасия Луговая написала на своей фейсбук-странице.

Важно Отсутствие полиции и безразличие проводников: что не так с безопасностью в украинских поездах

Что рассказала женщина о состоянии ребенка

Пострадавшая отметила, что сын повзрослел в течение нескольких дней. Женщина пытается уберечь его от публичного внимания со стороны СМИ, не позволяет ребенку смотреть новости. Ведь это может повлиять на его общение со сверстниками.

Сын Захар, по словам Луговой, пока посещает психолога.

Он боится оставаться один. Говорит, что страшилки по телевизору не страшны, а страшны ему дяди. Меня пока тоже боится. Я звоню ему, но без видео,

– рассказала телеведущая.

Она добавила, что дети часто все воспринимают визуально и ему трудно привыкнуть к нынешнему виду матери.

Сейчас с ним также работают над тем, чтобы парень себя не обвинял. По словам Луговой, Захар часто говорит: "Это я виноват, что не спас тебя, не проснулся раньше". В то же время "ему до сих пор не понятно, почему дядя бил маму и был голый".

Избиение и попытка изнасилования Анастасии Луговой: что нужно знать