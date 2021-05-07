Кожен має право на самооборону, – бригада ветерана Пекельного про смертельний інцидент
На Тернопільщині ветеран війни на Сході Андрій Пекельний смертельно поранив однолітка. Командування 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, у якій служив підозрюваний, виступило на підтримку побратима.
Позицію командування повідомили у фейсбуці. Також у бригаді охарактеризували Пекельного як відповідального та дисциплінованого військовослужбовця.
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Пекельний служив у зоні ООС у 2018 – 2019 роках
У 2018 – 2019 роках Пекельний у складі бригаді виконував завдання у зоні ООС. Кажуть, жодних зауважень до нього не було, серед захисників користувався авторитетом та повагою.
Командир підрозділу, в якому проходив службу Андрій, а також співслужбовці характеризують його, як виконавчого, відповідального, грамотного військовослужбовця, який був прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок,
– розповіли в 80-ій бригаді.
Андрій намагався завадити конфлікту
Військові висловили підтримку Пекельному, зауваживши, що кожен має право на самооборону та захист свого житла. У бригаді наголосили, що Андрій намагався завадити конфлікту, проте нападники поводили себе агресивно.
Що відомо про смертельне поранення на Тернопільщині
- Трагедія сталась 2 травня у селі Глещава.
- До клубу приїхала компанія з сусіднього села.
- Начебто на дискотеці між підозрюваним та цією компанією виник конфлікт: він зробив їм зауваження.
- Щоб уникнути бійки, Пекельний зачинився у себе вдома, де була лише хвора матір.
- Хлопці вибивали двері у будинок.
- Пекельний зателефонував у поліцію та вийшов до незваних гостей з ножем.
- Під час штовханини поранення отримав Володимир Воробець. Він помер.
- Пекельного зобов'язали бути під цілодобовим домашнім арештом. Йому інкримінують умисне вбивство за умов перевищення необхідної самооборони.
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