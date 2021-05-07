Каждый имеет право на самооборону, – бригада ветерана Пекельного о смертельном инциденте
На Тернопольщине ветеран войны на Востоке Андрей Пекельный смертельно ранил сверстника. Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в которой служил подозреваемый, выступило в поддержку побратима.
Источник:80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ
Позицию командования сообщили в фейсбуке. Также в бригаде охарактеризовали Пекельного как ответственного и дисциплинированного военнослужащего.
К теме Нападение на атошника: побратим ветерана рассказал детали "резни"
Пекельный служил в зоне ООС в 2018 – 2019 годах
В 2018 – 2019 годах Пекельный в составе бригады выполнял задание в зоне ООС. Говорят, никаких замечаний к нему не было, среди защитников пользовался авторитетом и уважением.
Командир подразделения, в котором проходил службу Андрей, а также сослуживцы характеризуют его как исполнительного, ответственного, грамотного военнослужащего, который был примером для своих побратимов, не имел вредных привычек,
– рассказали в 80-й бригаде.
Андрей пытался помешать конфликту
Военные выразили поддержку Пекельному, отметив, что каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилья. В бригаде отметили, что Андрей пытался помешать конфликту, однако нападавшие вели себя агрессивно.
Что известно о смертельном ранении на Тернопольщине
- Трагедия произошла 2 мая в селе Глещава.
- В клуб приехала компания из соседнего села.
- Вроде бы на дискотеке между подозреваемым и этой компанией возник конфликт: он сделал им замечание.
- Чтобы избежать драки, Пекельный заперся у себя дома, где была только больная мать.
- Ребята выбивали дверь в дом.
- Пекельный позвонил в полицию и вышел к незваным гостям с ножом.
- Во время потасовки ранения получил Владимир Воробец. Он умер.
- Пекельного обязали быть под круглосуточным домашним арестом. Ему инкриминируют умышленное убийство в условиях превышения необходимой самообороны.
Поделиться новостью