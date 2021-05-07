На Тернопольщине ветеран войны на Востоке Андрей Пекельный смертельно ранил сверстника. Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в которой служил подозреваемый, выступило в поддержку побратима.

Позицию командования сообщили в фейсбуке. Также в бригаде охарактеризовали Пекельного как ответственного и дисциплинированного военнослужащего.

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Пекельный служил в зоне ООС в 2018 – 2019 годах

В 2018 – 2019 годах Пекельный в составе бригады выполнял задание в зоне ООС. Говорят, никаких замечаний к нему не было, среди защитников пользовался авторитетом и уважением.

Командир подразделения, в котором проходил службу Андрей, а также сослуживцы характеризуют его как исполнительного, ответственного, грамотного военнослужащего, который был примером для своих побратимов, не имел вредных привычек,

– рассказали в 80-й бригаде.

Андрей пытался помешать конфликту

Военные выразили поддержку Пекельному, отметив, что каждый имеет право на самооборону и защиту своего жилья. В бригаде отметили, что Андрей пытался помешать конфликту, однако нападавшие вели себя агрессивно.

Что известно о смертельном ранении на Тернопольщине