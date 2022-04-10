Про це 10 квітня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав науковців комплексно дослідити звірства росіян на Київщині.

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"Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали вищість росіян та закладали ґрунт для звірств", – написав Кулеба.

Ще один відеодоказ

Росіяни цинічно заявляють, що не причетні до масових вбивств на Київщині. Однак є тисячі доказів протилежного. Зокрема, нещодавно опублікували відео, де видно, як окупанти вбивали українців.

Це навіть підтвердило російське видання "Медуза". Наголосили, що геолокація загиблих, яких зафіксували дроном, повністю відповідає тому, що повідомили українські правоохоронці та журналісти.

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