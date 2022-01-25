"Поки не час", – єдина логічна відповідь, на мою думку, чому комісія й досі не оголосила переможцем детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Клименка. Бо, принаймні, математика і здоровий глузд, точно на його стороні.

Зверніть увагу Блінкен закликав завершити конкурс з обрання керівництва САП без затримок

Нагадаю, що за підсумками відбору Клименко отримав на 17 балів більше за свого конкурента – прокурора Андрія Синюка. Не переповідатиму вам довгу історію про те:

як конкурс стартував;

чому за вже 16 місяців його не завершили;

чому важливо, щоб у нас був антикорупційний прокурор, а не виконуючий обов'язки;

чому на Банковій так не хочуть призначати на цю посаду Клименка.

Все це є у моїх попередніх випусках проєкту "Підгорає", які ви або вже дивились, або можете подивитись в ютубі 24 каналу.

Повний випуск "Підгорає": дивіться відео

Повторна спецперевірка Клименка

Тому просто розкажу останні новини. Вони такі, що попри здоровий глузд і попри те, що комісія не ухвалювала жодних рішень, Генеральна прокуратура взялася за повторну незаконну спецперевірку Олександра Клименка.

Незаконну, бо Національне агентство із запобігання корупції вже пояснювало, що цього робили не треба.

Однак та частина конкурсної комісії, яка складається із представників Верховної Ради, народних депутатів, знає краще за своїх міжнародних колег та НАЗК, що їм робити і за яким саме сценарієм краще затягувати конкурс.



Генпрокуратура вирішила проводити повторну перевірку щодо Клименка / Фото" Української правди"

Варіанти завершення сценарію

До речі, цей сценарій цікавий ще й тому, що, здається, ще й "сценаристи" самі не знають, чим він завершиться. Варіантів може бути кілька.

Перший варіант

Наприклад, Клименка можуть призначити на посаду, а потім позбавити його доступу до держтаємниці, що є важливою складовою очільника САП.

Другий варіант

Або поки триватиме спецперевірка, наш "найгуманніший у світі" суд ОАСК може взяти і скасувати сам конкурс, наприклад, через незаконність тієї ж таки повторної перевірки.

До речі, перший крок суд вже зробив. Якщо ви пам'ятаєте, ще у грудні ОАСК ухвалив рішення про скасування порядку обрання керівника САП з посиланням на неіснуючу норму закону.

Наразі це рішення оскаржують в апеляції. Члени журі надали йому реальну підставу для скасування вже не процедури, а самого конкурсу. Я маю на увазі повторну перевірку.

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Наслідки можуть бути болючими

Статися може все, що завгодно. Відгукнутися нам це "що завгодно" може дуже боляче. Бо США вже звернули увагу на конкурс і не один раз, до речі.

Президент Володимир Зеленський обіцяв особисто президенту Джо Байдену подолати корупцію, він обіцяв призначити голову САП до кінця 2021 року. Я зустрічався з Зеленським. Ми говорили про майже всі ці питання, реформи. Президент Зеленський впроваджує ці реформи, зокрема судову, але є і інші речі, які мають відбутися, зокрема, призначення голови САП. Ми хочемо побачити це найближчим часом. Ентоні Блінкен Держсекретар США

По-друге, Міжнародний валютний фонд може взяти і не виділити нам наступний транш допомоги, бо ми порушуємо взяті на себе зобов'язання, про які розповів Блінкен.

По-третє, антикорупційний прокурор потрібен нам самим. Бо справи стоять, висять і йдуть у вічність через те, що минули всі терміни притягнення до відповідальності підозрюваних у корупції.

Голова конкурсної комісії САП продовжує грати у гру

Попри це все, голова конкурсної комісії САП все одно продовжує грати у якусь свою, лише їй відому, гру.

Наприклад, на початку 2022 року вона відмовилася збирати нове засідання комісії. Хоча це було її пряме зобов'язання, оскільки 5 членів конкурсної комісії того вимагали.

Довідка. За статтею 10 пунктом 1, засідання конкурсної комісії скликаються головою конкурсної комісії, виконувачем обов'язків голови конкурсної комісії за їхньою ініціативою або на вимогу не менш як чотирьох членів конкурсної комісії.

Судова система почала самоочищення

Цікаво, який привід для невиконання цієї норми вони вигадають цього разу? Тим часом у це дуже складно повірити, але наша судова система таки почала процес очищення. Я б навіть сказала самоочищення.

Цікаво Вдають, ніби довкола всі ідіоти, – Шабунін про спецперевірку САП

Днями двоє членів Вищої ради правосуддя подали у відставку. Мовиться про:

заступника голови ВРП Олексія Маловацького;

члена ВРП Павла Гречківського.

Що ж ми з вами втратили? Наприклад, Гречківського ще 6 років тому називали одним із найзаможніших і найвпливовіших членів Вищої ради юстиції.

Розслідування Bihus.Info: дивіться відео

Газовий скандал із Маловацьким

Маловацький "засвітився" у розслідуваннях моїх колег трохи пізніше – у 2018 році. Його прізвище з'явилось у газовому скандалі.

Тоді напівдержавна компанія "Укрнафта", яка роками вивчала й досліджувала велике газове родовище в Полтавській області, збиралась придбати в держави ліцензію на видобуток, але щось пішло не так і ліцензія дісталась маловідомій фірмі "Аркона Газ-Енергія", з якою і був пов'язаний Маловацький.

Розслідування журналістів "Схем" на цю тему: дивіться відео

Чому служителі Феміди пішли

Як ви думаєте, чому ці двоє служителів Феміди пішли? Невже заробили достатньо чи совість прокинулась? Чи втомились бути на сторожі правосуддя? Ні.

Пішли тому, що, на думку Маловацького та Гречківського, створення Етичної ради, яка мусить оцінювати членів Вищої ради правосуддя (тобто їх на доброчесність) суперечить положенням Конституції та є дискримінаційним.

Говорячи простою мовою, вже з наступного тижня їх би з ганьбою могли звільнити з посад, відразу після того, як Етична рада розпочала б їх перевіряти на доброчесність.

Тому вони подумали і вирішили піти самі, голосно гримнувши дверима, швиденько зібравши все, що нажили "непосильним трудом".

"Але ж тепер немає кворуму", – кричать деякі адвокати. А ми кажемо: "Кворуму для чого? Щоб не виконувати свої функції?".

Дисциплінарні провадження вона не здійснює з липня 2021 року, бо не створена передбачена законом Служба дисциплінарних інспекторів. Призначення і переведення суддів не здійснюється, бо немає складу ВККС, який має спочатку внести рекомендації. Як здійснюється відсторонення суддів, ви бачили на прикладі Вовка і "Ко", коли ВРП одноголосно відмовилася їх навіть тимчасово відсторонити. Михайло Жернаков Голова правління Фундації DEJURE

Тому, повірте, нічого страшного не відбулося. Навіть дуже таки навпаки. Знайти заміну старим членам ВРП новими членами ВРП можна лише за 2 – 3 місяці.

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Шукатиме їх оновлена Етична рада з міжнародниками на чолі. Тому є надія і впевненість у тому, що вони будуть, принаймні, доброчеснішими ніж ті, що пішли.