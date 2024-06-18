Таку думку 24 Каналу висловив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що це все для того, аби залякати українців. Водночас він додав, що ця зима точно буде складніша за попередню. До слова, журналісти впевнені, що ситуація з електроенергією погіршиться з підвищенням літньої температури.

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"Не думаю, що буде настільки "все, біда – 20 годин відключення", – наголосив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Коли може збільшитися кількість відключень світла

Росіяни знищили досить багато маневрової генерації. Приблизний щодобовий дефіцит потужності – на рівні 3,5 гігавата електричної енергії.

"У пікові моменти навіть закупляли по 6 – 7 гігаватів. Але це тоді, коли в нас на капітальному ремонті були ядерні енергоблоки", – сказав Пендзин.

Нині стало менше відключень, адже завершився капітальний ремонт одного з ядерних енергоблоків. Водночас з 1 липня мають розпочати ремонт уже іншого енергоблоку. Тому кількість відключень у липні може зрости.

Що важливо для ремонту енергооб'єктів

Володимир Зеленський заявив, що в України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації до кінця цього року. А також – ще 4 гігавати протягом наступних років. Для цього Україна отримала устаткування. Однак, вважає економіст, може бути технічна проблема, пов'язана з бюрократією.

Тим часом країни Балтії та Польща надали Україні з обладнання колишніх радянських теплоелектростанцій для відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС. Водночас для державного "Центренерго" виділили 1,5 мільярда гривень для термінового ремонту.

Без протиповітряної оборони – це викинуті гроші. Маю велику надію, що за літо це питання розв'яжуть. Поки що апокаліпсиса немає. Ближче до зими будемо дивитися,

– наголосив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

До слова, глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважив, що ситуація взимку з електроенергією залежатиме від багатьох факторів. Мовиться, зокрема, про обстріли. Нині є песимістичні сценарії, коли світла може не бути по 6 – 7 годин поспіль. А також – оптимістичні, коли вдасться побудувати частину нових генеруючих потужностей.