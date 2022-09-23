Над проєктом косметичного бізнесу Пітт працював разом з французькою виноробнею Château de Beaucastel. Понад пів року тому зірка судився зі своєю ексдружиною Анджеліною Джолі через те, що вона без попередження продала їхню спільну частку в іншій французькій виноробні – Château Miraval, яка є партнером de Beaucastel.

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Пітт вийшов на ринок косметичного бізнесу

Про початок бізнесу з виробництва та продажу косметики Пітт розповів у розлогому інтерв'ю виданню Vogue. Він зауважив, що основою засобів лінійки для догляду за шкірою стали екстракти з кісточок, шкірки та лози винограду.

До розробки продуктів знаменитість залучив одного з провідних світових фахівців у галузі вина та здоров'я людини, професора енології університету Бордо П'єра-Луї Тейсседра. Науковець визначив, який з 13 сортів винограду, що вирощують на Château de Beaucastel, має найкращі властивості антиоксиданту.

Довідка. Енологія – наука про всі аспекти вина і виноробства, за винятком безпосереднього вирощування винограду.

Бред Пітт заявив, що його косметика підходить для будь-якого типу шкіри, має дуже нейтральний та свіжий запах. Актор також наголосив, що не запускав би бренд на ринок, якби сам не побачив реальну візуальну різницю, коли випробував засоби на основі винограду на власній шкірі.

Додамо, що раніше Пітт запустив також гендерно нейтральну лінійку одягу з кашеміру God's True Cashmere.