Над проектом косметического бизнеса Питт работал вместе с французской винодельней Château de Beaucastel. Более полугода назад звезда судился со своей экс-женой Анджелиной Джоли из-за того, что она без предупреждения продала их общую долю в другой французской винодельне – Château Miraval, которая является партнером de Beaucastel.

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Питт вышел на рынок косметического бизнеса

О начале бизнеса по производству и продаже косметики Питт рассказал в большом интервью изданию Vogue. Он отметил, что основой средств линейки по уходу за кожей стали экстракты из косточек, шкурки и лозы винограда.

К разработке продуктов знаменитость привлек одного из ведущих мировых специалистов в области вина и здоровья человека, профессора энологии университета Бордо Пьера-Луи Тейсседра. Ученый определил, какой из 13 сортов винограда, выращиваемых на Château de Beaucastel, обладает наилучшими свойствами антиоксиданта.

Справка. Энология – наука обо всех аспектах вина и виноделия, за исключением непосредственного выращивания винограда.

Брэд Питт заявил, что его косметика подходит для любого типа кожи, имеет очень нейтральный и свежий запах. Актер также подчеркнул, что не запускал бы бренд на рынок, если бы сам не увидел реальную визуальную разницу, когда испытал средства на основе винограда на собственной коже.

Добавим, что ранее Питт запустил также гендерно-нейтральную линейку одежды из кашемира God's True Cashmere.